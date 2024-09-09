恒指今早低開182點或1.05%，報17261點，大市成交金額21億元；國指今早低開68點或1.13%，報6036點。恒生科技指數開市報3450點，跌1.06%。上升股份比例為3.28%，下跌為9.69%，無升跌為87.01%。