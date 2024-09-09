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恒指今早低開182點 下試250天線 科指跌1%

恒指今早低開182點或1.05%，報17261點，大市成交金額21億元；國指今早低開68點或1.13%，報6036點。恒生科技指數開市報3450點，跌1.06%。上升股份比例為3.28%，下跌為9.69%，無升跌為87.01%。

藍籌4隻升，68隻下跌，10隻無升跌。九龍倉置業（1997）升1.82%，報22.4元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌3.63%，報29.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，21隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報39.2元，升14.96%；跌幅最大的是理想（2015）開市報71.65元，跌1.98%。

恒指下試250天線(17257.18點)。科指跌穿20天線(3470.09點)。

恒指公司：因股權高度集中 昇能（2459）不被納入部分指數。開市報0.76元，跌2.56%。

國指收市後換馬

納入

極兔速遞（1519）無成交，報6.34元。

新東方（9901）開市報47.3元，跌0.84%。

踢走

商湯（0020）開市報1.12元，跌0.88%。

京東物流（2618）開市報9.42元，跌0.84%。

民生國際（0938）最快今公布業績。停牌。

華興資本（1911）4執董承諾不售股，鎖定期至明年3月。華興資本委控股股東包凡妻子許彥清任非執行董事。創上市新低，見2.06元，開市報2.06元，跌71.66%。

知行集團（1539）全年轉賺839萬元。開市報0.53元，跌5.36%。

煤氣公司（0003）連續十年獲嘉許為「人才企業」。無成交，報6.2元。

匯聚科技（1729）斥150萬元，與星資立訊精密組合營企業。無成交，報3.55元。

雅高控股（3313）折讓19%配股，集資最多2252萬元。開市報0.161元，升15%。

中國人保（1339）董事長王廷科呈辭，昨日起生效。開市報3.06元，無升跌。

廣汽（2238）8月銷量跌25%至15萬輛，新能源車減24%。開市報2.33元，無升跌。

BOSS直聘（2076）母企看準科技回購約81.6萬股A類普通股。無成交，報46.05元。

標普降萬科（2202）長期發行人信用評級至「BB-」，展望為「負面」。開市報4元，跌1.72%。

南非：比亞迪（1211）投資磋商正取得進展。比亞迪冀2027年在巴西銷量排第五。開市報235元，跌0.93%。

小米（1810）董事長雷軍：將加大在非洲投資。開市報18.3元，跌1.29%。

快狗打車（2246）廣州抽佣率降至10%，與京津地區睇齊。無成交，報0.425元。

京東（9618）：投入100億人民幣支持京東超市的百億農補項目。開市報103元，跌1.25%。

阿里（9988）在美發行萬事達卡。開市報78.8元，跌1.25%。

碧桂園（2007）：羅兵咸辭任核數師，改聘中匯安達。碧桂園8月賣樓34億人幣跌57%，綠城合約銷售97億跌14%。停牌。

希瑪醫療（3309）未來1年擬斥最多1億元回購。無成交，報1.86元。

蔚來（9866）次季虧損收窄至51億元人幣，汽車毛利率升至12.2%。開市報39.2元，升14.96%。

綠城中國（3900）11億向三井不動產收購南通創宇置業四成股權。開市報6.5元，跌0.91%。

惠理（0806）獲葉維義、謝清海增持。無成交，報1.29元。

江南布衣（3306）全年多賺37%，末期息0.86元。開市報13.88元，升1.76%。

恒大汽車（0708）：附屬遭債權人申請破產清算。開市報0.246元，無升跌。

新地（0016）基礎溢利跌9%至217億元末期息2.8元削24%，料未來數年建築開支顯著回落。開市報75.15元，無升跌。

大摩料受惠美國減息港樓價明年回升5%，看好新地領展（0823）九置（1997）。領展開市報37.35元，升0.4%。九置（1997）開市報22.4元，升1.82%。

破頂股表現

破頂股包括，喆麗控股（2209）創上市新高，見6.49元，開市報6.49元，升6.05%；中國秦發（0866）創52周高，見1.07元，開市報1.07元，升1.9%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括美的置業（3990）低見3.02元，開市報3.02元，跌58.91%；中國中免（1880）低見41.35元，開市報41.35元，跌2.82%；華興資本控股（1911）低見2.06元，開市報2.06元，跌71.66%；梅斯健康（2415）低見1.13元，開市報1.13元，跌3.42%。

創52周低，其中包括，百度（9888）低見78.95元，開市報78.95元，跌1%；百度 （9888）低見78.95元，開市報78.95元，跌1%；國際家居零售（1373）低見1.11元，開市報1.11元，跌1.77%。

異動股

上升異動股，包括，雅高控股（3313）開市報0.161元，升15%；蔚來（9866）開市報39.2元，升14.96%；大眾公用（1635）開市報1.71元，升14.77%；康方生物（9926）開市報55元，升14.11%；新華通訊頻媒（0309）開市報0.049元，升13.95%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.305元，升12.96%；中國紅包（8316）開市報0.145元，升6.62%；喆麗控股（2209）創上市新高，見6.49元，開市報6.49元，升6.05%；海天地悅旅（1832）開市報0.53元，升6%。

下跌異動股，包括，華興資本控股（1911）創上市新低，見2.06元，開市報2.06元，跌71.66%；美的置業（3990）創上市新低，見3.02元，開市報3.02元，跌58.91%；百盛集團（3368）開市報0.101元，跌15.13%；金斯瑞生物科技（1548）開市報10.5元，跌13.51%；東曜藥業－Ｂ（1875）開市報1.81元，跌9.05%；瑞強集團（8427）開市報3元，跌8.26%；龍輝國際控股（1007）開市報0.23元，跌8%；陽光紙業（2002）開市報2.03元，跌6.02%；知行集團控股（1539）開市報0.53元，跌5.36%。

 

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