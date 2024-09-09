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內地8月CPI升0.6% 低過預期 PPI跌1.8% 多過預期

國統局公布，中國8月份居民消費價格(CPI)連續第7個月上升，按年上漲0.6%，低過市場預期的上漲0.7%，但屬今年2月後最高，當月升0.7%；8月份工業生產者出廠價格(PPI)連續23個月下跌，按年下降1.8%，較7月份的下降0.8%擴闊，同時，亦多過市場預期的下降1.5%。

國統局城市司首席統計師董莉娟解讀指，8月份，受高溫多雨天氣等因素影響，全國CPI按月季節性上漲，年漲幅持續擴大。受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，全國PPI按月、年比均下降。

解讀全文：

一、CPI按月持續上漲，年漲幅擴大

8月份，受高溫多雨天氣等因素影響，全國CPI按月季節性上漲，年漲幅持續擴大。

從按月看，CPI上漲0.4%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，食品價格上漲3.4%，漲幅比上月擴大2.2個百分點，影響CPI季增約0.60個百分點。食品中，受夏季高溫及局部強降雨天氣等因素影響，鮮菜、鮮菌、鮮果及雞蛋價格分別上漲18.1%、9.8%、3.8%及3.3%，合計影響CPI較上季上漲約0.49個百分點；豬隻產能去化疊加看漲預期偏強，豬肉價格上漲7.3%，影響CPI季增約0.10個百分點。非食品價格由上月上漲0.4%轉為下降0.3%，影響CPI較上月下降約0.24個百分點。非食品中，受國際油價波動影響，國內汽油價格下降3.0%；接近開學出遊需求回落，機票和旅遊價格分別季節性下降5.1%和0.7%。

從年比看，CPI上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，食品價格由上月持平轉為上漲2.8%，影響CPI年增約0.51個百分點。食品中，鮮菜價格上漲21.8%，漲幅較上月擴大18.5個百分點；鮮果價格由上月下降4.2%轉為上漲4.1%；豬肉價格上漲16.1%，受上年同期對比基數較高影響，漲幅比上月回落4.3個百分點；雞蛋、食用油、牛肉、羊肉和薯類價格降幅在4.0%—14.5%之間。非食品價格上漲0.2%，漲幅比上月回落0.5個百分點，影響CPI年增約0.13個百分點。非食品中，工業消費品價格由上月上漲0.7%轉為下降0.4%，其中汽油價格由上月上漲5.3%轉為下降2.7%；燃油小汽車價格下降6.4%，降幅略有擴大；家庭日用雜貨、室內裝飾品和中藥材價格漲幅在1.1%—6.9%之間，漲幅均有回落。服務價格上漲0.5%，漲幅回落0.1個百分點，其中醫療服務、教育服務和家庭服務價格分別上漲1.9%、1.7%和1.6%；飛機票和賓館住宿價格分別下降11.9%和3.6%。

據測算，在8月份0.6%的CPI按年變動中，翹尾影響約為-0.3個百分點，上月為0；今年價格變動的新影響約為0.9個百分點，上月為0.5個百分點。

二、PPI按月、年比均下降

8月份，受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，全國PPI按月、年比均下降。

從按月看，PPI下降0.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，生產資料價格下降1.0%，降幅擴大0.7個百分點；生活資料價格連續兩個月持平。高耗能產業價格下降是PPI按月下降的主要原因，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降4.4%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降2.3%，石油煤炭和其他燃料加工業價格下降2.0% ，化學原料和化學製品製造業價格下降0.9%，非金屬礦物製品業價格下降0.7%。煤炭開採和洗選業價格下降1.2%。部分技術密集產業價格上漲，其中飛機製造價格上漲2.1%，工業機器人製造價格上漲0.8%，電腦整機製造價格上漲0.4%。消費品製造業中，文教工美體育娛樂用品製造業、農副食品加工業價格分別下降0.2%、0.1%；紡織服飾服飾業價格持平。

從年比看，PPI下降1.8%，降幅比上月擴大1.0個百分點。其中，生產資料價格下降2.0%，降幅擴大1.3個百分點；生活資料價格下降1.1%，降幅擴大0.1個百分點。主要產業中，黑色金屬冶煉及壓延加工業價格下降8.0%，非金屬礦物製品業價格下降5.1%，農副食品加工業價格下降4.0%，石油及天然氣開採業價格下降3.3%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降3.0%，電氣機械和器材製造業價格下降3.0%，汽車製造業價格下降2.2%，化學原料及化學製品製造業價格下降1.2%，上述8個行業合計影響PPI年減約1.47個百分點，對PPI的下拉作用比上月擴大0.74個百分點。有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲7.6%，文教工美體育娛樂用品製造業價格上漲4.9%，化學纖維製造業價格上漲0.8%，鐵路船舶航空航太和其他運輸設備製造業價格上漲0.6%。

據測算，在8月份-1.8%的PPI按年變動中，翹尾影響約為-0.1個百分點，上月為0.1個百分點；今年價格變動的新影響約為-1.7個百分點，上月為-0.9個百分點。

 

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