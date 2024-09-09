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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連跌

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升0.25點子至3.88857%，是9月4日後最高，當日報3.88857%。對上一次終止3連跌是8月29日，當日拆息報3.92661%。

港元現報7.7963元貶值8點子，曾貶值最多12點子，報7.7967元，亦曾升值最多15點子，報7.794元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.54點子至3.40536%，是9月3日後最低；1星期HIBOR跌1.52點子至3.63619%，是9月4日後最低；2星期HIBOR升1.71點子至3.71143%，是9月2日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.13點子至4.14577%，是2023年5月9日後最低；6個月期HIBOR跌2.12點子至4.17881%，是2023年5月4日後最低；12個月期HIBOR跌3.17點子至4.21387%，是2023年4月3日後最低。

美元指數現報101.267升值0.09點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.22432%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3382%，連續3日收窄，利差是2024年8月07日後最窄，當日差距為-1.3057%。

對上一次連續3日收窄，是2024年9月02日，當日利差報-1.3708%。

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