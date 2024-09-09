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YouTubers 打造2米高巨型蘋果iPhone 15 Pro Max 造價達7萬美元

不少科技高手喜歡自行改裝iPhone，近日有一頂iPhone改裝卻打破健力士世界紀錄。

YouTube頻道 DIY Perks 和 MrWhoseTheBoss 的兩位YouTubers Matthew Perkins 和 Arun Maini成功打造了一部巨型、可正常使用的iPhone 15 Pro Max，高度達到6.74英尺（約2.05米），重量為440磅（約199.58 kg）。重要的是，這部巨型iPhone幾乎完美的實現了原本的外觀和功能，連「動態島（Dynamic Island）功能亦有，並且能實際操作。

據了解，這款巨型iPhone是基於LG Signature 88吋OLED電視改裝，他們更專門訂製一塊觸控箔，讓這款原本不支援觸控的螢幕實現觸控操作。不過，由於無法破解iOS系統限制，這部巨型iPhone實際運作的是Android系統，只是透過Bliss OS來模擬的iOS介面。據外電報道，這部2米高巨型蘋果iPhone 15 Pro Max的造價達到7萬美元（約54.6萬港元）。

 

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