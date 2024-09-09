美數據拖累美股上周下挫，今早亞股普遍低開，而日本GDP遜預期，日經曾跌逾3%。內地公布CPI、PPI，A股下跌，港股上周五颱風休市，今日復市補跌，國指跌逾2%，恒指亦跌市2%，是內表現最差。
恒指今早低開182點，高位跌138點，低位跌356點，高低波幅218點。上升股份比例為11.59%，下跌為39.86%，無升跌為48.53%。
恒指半日跌341點或1.96%，報17102點，大市成交金額616億元；國指跌138點或2.27%，報5967點。恒生科技指數收報3417點，跌2.03%。
藍籌股成交金額298.36億元，佔大市成交48.43%；科指成份股成交金額115.05億元，佔大市成交18.67%；國指成份股成交金額247.82億元，佔大市成交40.23%。
24隻雙櫃台股，總成交0.61億元人民幣，相當於約0.67億港元，佔大市成交的0.11%。
窩輪及牛熊證成交金額增加19.55%，至110.61億元，佔大市成交17.93%。牛熊證成交金額60.9億元，增加36.9%；窩輪成交金額49.71億元，增加3.48%。
藍籌6隻升，75隻下跌，1隻無升跌。新地（0016）升2.93%，收報77.35元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌7.14%，收報18.46元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報38.5元，升12.9%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報23.15元，跌5.12%。
恒指跌穿250天線(17256.55點)。科指跌穿20天線(3468.4點)。
北水南下合計淨流出3.77億元，較上日減少76.3%，連續第3日流出，累計流出56.7億元，對上一次連續3日淨流出是1月31日。北水本月累計流入88.88億元，按月減少78.78%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。
恒指公司：因股權高度集中 昇能（2459）不被納入部分指數。收報0.66元，跌15.38%。
納入
極兔速遞（1519）收報6.23元，跌1.74%。
新東方（9901）收報47元，跌1.47%。
踢走
商湯（0020）收報1.08元，跌4.42%。
京東物流（2618）收報9.28元，跌2.32%。
民生國際（0938）最快今公布業績。停牌。
華興資本（1911）4執董承諾不售股，鎖定期至明年3月。華興資本委控股股東包凡妻子許彥清任非執行董事。創上市新低，見1.98元，收報2.44元，跌66.44%。
知行集團（1539）全年轉賺839萬元。收報0.5元，跌10.71%。
煤氣公司（0003）連續十年獲嘉許為「人才企業」。收報6.17元，跌0.48%。
匯聚科技（1729）斥150萬元，與星資立訊精密組合營企業。收報3.58元，升0.85%。
雅高控股（3313）折讓19%配股，集資最多2252萬元。收報0.19元，升35.71%。
中國人保（1339）董事長王廷科呈辭，昨日起生效。創52周高，見3.1元，收報2.98元，跌2.61%。
廣汽（2238）8月銷量跌25%至15萬輛，新能源車減24%。創上市新低，見2.27元，收報2.29元，跌1.72%。
BOSS直聘（2076）母企看準科技回購約81.6萬股A類普通股。收報46.75元，升1.52%。
標普降萬科（2202）長期發行人信用評級至「BB-」，展望為「負面」。收報3.91元，跌3.93%。
南非：比亞迪（1211）投資磋商正取得進展。比亞迪冀2027年在巴西銷量排第五。收報234.6元，跌1.1%。
小米（1810）董事長雷軍：將加大在非洲投資。收報18.32元，跌1.19%。
快狗打車（2246）廣州抽佣率降至10%，與京津地區睇齊。收報0.41元，跌3.53%。
京東（9618）：投入100億人民幣支持京東超市的百億農補項目。收報101.3元，跌2.88%。
阿里（9988）在美發行萬事達卡。收報78.45元，跌1.69%。
碧桂園（2007）：羅兵咸辭任核數師，改聘中匯安達。碧桂園8月賣樓34億人幣跌57%，綠城合約銷售97億跌14%。停牌。
希瑪醫療（3309）未來1年擬斥最多1億元回購。平上市低位1.81元，收報1.82元，跌2.15%。
蔚來（9866）次季虧損收窄至51億元人幣，汽車毛利率升至12.2%。收報38.5元，升12.9%。
綠城中國（3900）11億向三井不動產收購南通創宇置業四成股權。收報6.19元，跌5.64%。
惠理（0806）獲葉維義、謝清海增持。見52周低1.23元，收報1.24元，跌3.88%。
江南布衣（3306）全年多賺37%，末期息0.86元。收報13.88元，升1.76%。
恒大汽車（0708）：附屬遭債權人申請破產清算。收報0.23元，跌6.5%。
新地（0016）基礎溢利跌9%至217億元末期息2.8元削24%，料未來數年建築開支顯著回落。收報77.35元，升2.93%。
大摩料受惠美國減息港樓價明年回升5%，看好新地領展（0823）九置（1997）。領展收報36.95元，跌0.67%。
九置（1997）收報21.4元，跌2.73%。
破頂股包括，喆麗控股（2209）創上市新高，見6.5元，收報6.35元，升3.76%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1068.65元，收報1068.45元，升0.03%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見29.2元，收報28.2元，跌0.7%；人保集團（1339）創52周高，見3.1元，收報2.98元，跌2.61%；電能實業（0006）創52周高，見55.35元，收報54.65元，升1.67%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見1.28元，收報1.28元，升4.07%；中國秦發（0866）創52周高，見1.1元，收報1元，跌4.76%；米格國際控股（1247）創52周高，見2.65元，收報2.46元，升4.24%；中國人民保險集團（1339）創52周高，見3.1元，收報2.98元，跌2.61%；盛業（6069）創52周高，見5.78元，收報5.72元，升1.06%；香港電訊－ＳＳ（6823）創52周高，見10.14元，收報9.98元，跌0.8%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見17元，收報16.36元，跌0.85%。
破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創52周高，見55.35元，收報54.65元，升1.67%。
55隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.168元，收報0.168元，跌0.59%；滔搏（6110）低見2.57元，收報2.57元，跌4.46%；寶龍地產（1238）低見0.45元，收報0.465元，跌3.13%；富力（2777）低見0.71元，收報0.71元，跌6.58%；SOHO中國（0410）低見0.6元，收報0.61元，跌1.61%；遠洋集團（3377）低見0.215元，收報0.226元，跌1.74%；瑞安房地產（0272）低見0.54元，收報0.55元，跌3.51%；21世紀教育（1598）低見0.115元，收報0.121元，跌2.42%；廣汽集團（2238）低見2.27元，收報2.29元，跌1.72%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.47元，收報0.47元，跌2.08%。
93隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.53元，收報0.54元，跌5.26%；美的置業（3990）低見2.6元，收報2.64元，跌12.58%；保利置業（0119）低見1.18元，收報1.18元，跌3.28%；新濠國際發展（0200）低見3.99元，收報4.01元，跌2.43%；永利澳門（1128）低見5.02元，收報5.03元，跌2.9%；銀河娛樂（0027）低見28.35元，收報28.5元，跌2.23%；周大福（1929）低見5.88元，收報5.91元，跌3.43%；周生生（0116）低見6.05元，收報6.06元，跌3.5%；東方表行集團（0398）低見3.21元，收報3.21元，跌2.13%；新秀麗（1910）低見16.78元，收報17.56元，跌4.67%。
異動股
上升異動股，包括，雅高控股（3313）收報0.19元，升35.71%；脈資資源（8186）收報1.55元，升26.02%；百福控股（1488）收報0.8元，升23.08%；中國城市基礎設施（2349）收報0.046元，升21.05%；中國集成控股（1027）收報0.72元，升20%；奇點國際（1280）收報2.17元，升18.58%；愛得威建設集團（6189）收報0.148元，升18.4%；德祥地產（0199）收報0.455元，升16.67%。
下跌異動股，包括，華興資本控股（1911）創上市新低，見1.98元，收報2.44元，跌66.44%；中國生命集團（8296）收報0.037元，跌24.49%；德萊建業（1546）收報0.115元，跌23.33%；百盛集團（3368）創上市新低，見0.092元，收報0.092元，跌22.69%；YUSEI（0096）收報0.53元，跌22.06%；環能國際（1102）收報0.058元，跌19.44%；沛然環保（8320）收報0.081元，跌18.18%；宜明昂科（1541）創上市新低，見3.8元，收報3.85元，跌17.2%；中國金典集團（8281）見52周低0.107元，收報0.107元，跌17.05%；滙景控股（9968）平上市低位0.02元，收報0.02元，跌16.67%；中國來騎哦（8039）見52周低0.18元，收報0.18元，跌16.28%。
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