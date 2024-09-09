遠洋集團（3377）早前遭聲稱是境外債權人的人士在報章刊登全版廣告反對其重組方案後，據內媒《澎湃》引述知情人士表示，遠洋集團稱願意保持合作與溝通，並持續考慮債權人小組提出的訴求，並歡迎債權人小組參與到重組中來。
報道指，遠洋集團境外債務重組仍在推進中，9月11日高等法院將就針對遠洋集團提起的清盤呈請進行法庭聆訊；此前的8月21日，遠洋集團已向法院提交相關債務重組進展的證據。
上述知情人士指，除了現有的清盤呈請，有另外新的一組投資人也表示要指示信託人遞交清盤呈請。
報道引述熟悉法律的人士表示，儘管是不同主體提出清盤呈請，在有清盤呈請的情況下其他債權人可以加入現有的清盤呈請。
在今年8月15日有署名為「遠洋集團境外債權人」的人士在報章刊登全版廣告，指遠洋擬將海外本息逾60億美元債務直接削債最高近90%，剩餘債務延8至10年到期，最低回收率僅1%至2%，協議文本隱藏巨大風險和漏洞，質疑重組方案存在缺陷。
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