報道指，遠洋集團境外債務重組仍在推進中，9月11日高等法院將就針對遠洋集團提起的清盤呈請進行法庭聆訊；此前的8月21日，遠洋集團已向法院提交相關債務重組進展的證據。

上述知情人士指，除了現有的清盤呈請，有另外新的一組投資人也表示要指示信託人遞交清盤呈請。

報道引述熟悉法律的人士表示，儘管是不同主體提出清盤呈請，在有清盤呈請的情況下其他債權人可以加入現有的清盤呈請。

在今年8月15日有署名為「遠洋集團境外債權人」的人士在報章刊登全版廣告，指遠洋擬將海外本息逾60億美元債務直接削債最高近90%，剩餘債務延8至10年到期，最低回收率僅1%至2%，協議文本隱藏巨大風險和漏洞，質疑重組方案存在缺陷。

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