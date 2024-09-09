國指收市後換馬，獲納入的極兔速遞（1519）大跌7.4%、新東方（9901）跌2.52%；反而踢走的京東物流（2618）升0.21%，商湯（0020）則跌3.54%。大市成交亦因而增加57%至1336億，北水亦由半日流出3.77億元，轉為流入58億，同見一周高。

恒指今早低開182點，高位跌138點，低位跌376點，高低波幅238點。上升股份比例為17.53%，下跌為44.97%，無升跌為37.49%。

恒指收市跌247點或1.42%，報17196點，大市成交金額1336億元，較上日增加57.34%，是8月30日1734.99億元成交後最多；國指跌102點或1.68%，報6002點。恒生科技指數收報3436點，跌1.46%。

藍籌股成交金額678.9億元，佔大市成交50.81%；科指成份股成交金額333.24億元，佔大市成交24.94%；國指成份股成交金額590.92億元，佔大市成交44.23%。

24隻雙櫃台股，總成交0.78億元人民幣，相當於約0.86億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加32.08%，至122.2億元，佔大市成交9.14%。牛熊證成交金額67.39億元，增加51.5%；窩輪成交金額54.81億元，增加14.09%。

藍籌9隻升，71隻下跌，2隻無升跌。京東健康（6618）升2.56%，收報24元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌6.74%，收報12.72元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報38.55元，升13.05%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報23.25元，跌4.71%。

恒指跌穿250天線(17256.93點)，科指跌穿20天線(3469.38點)。

北水南下合計淨流入58.28億元，終止連續2日流出，淨流入金額是9月2日119.39億元後最多。北水本月累計流入150.93億元，按月減少63.96%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.16%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.97%。低見17067.45點，是8月15日16926.47點後最低。收市報17196.96點，是8月15日後收市新低，當日報17109.14點。連跌5日，累計跌792.11點，對上一次連跌5日是1月8日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是1月10日。

科指曾跌最多2.21%，是9月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.32%。低見3410.82點，是8月29日3365.47點後最低。收市報3436.75點，是8月21日後收市新低，當日報3434.39點。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.46%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.4%。低見5955.32點，是8月8日5857.2點後最低。收市報6002.91點，是8月8日後收市新低，當日報5941.47點。連跌5日，累計跌328.23點，對上一次連跌5日是2023年6月26日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是1月10日。

午後消息股表現

香港電訊（6823）Now TV 擴展澳門業務 冀提高當地五星級酒店滲透率。創52周高，見10.14元，收報10.02元，跌0.4%。

遠洋集團（3377）據報歡迎境外債權人小組參與重組。創上市新低，見0.215元，收報0.227元，跌1.3%。

集信國控（8629）今正式買賣 曾升30% 半日升17%。創上市新高，見12.88元，創上市新低，見9.5元，收報9.5元，跌4.04%。

萬科（2202）8月售樓跌24% 無新增開發及物流地產項目。收報3.93元，跌3.44%。

今早及隔晚消息股表現

恒指公司：因股權高度集中 昇能（2459）不被納入部分指數。收報0.6元，跌23.08%。

國指收市後換馬

納入

極兔速遞（1519）收報5.87元，跌7.41%。

新東方（9901）收報46.5元，跌2.52%。

踢走

商湯（0020）收報1.09元，跌3.54%。

京東物流（2618）收報9.52元，升0.21%。

民生國際（0938）最快今公布業績。停牌。

華興資本（1911）4執董承諾不售股，鎖定期至明年3月。華興資本委控股股東包凡妻子許彥清任非執行董事。創上市新低，見1.98元，收報2.45元，跌66.3%。

知行集團（1539）全年轉賺839萬元。收報0.57元，升1.79%。

煤氣公司（0003）連續十年獲嘉許為「人才企業」。收報6.18元，跌0.32%。

匯聚科技（1729）斥150萬元，與星資立訊精密組合營企業。收報3.55元，無升跌。

雅高控股（3313）折讓19%配股，集資最多2252萬元。收報0.168元，升20%。

中國人保（1339）董事長王廷科呈辭，昨日起生效。創52周高，見3.1元，收報2.99元，跌2.29%。

廣汽（2238）8月銷量跌25%至15萬輛，新能源車減24%。創上市新低，見2.26元，收報2.27元，跌2.58%。

BOSS直聘（2076）母企看準科技回購約81.6萬股A類普通股。收報47.65元，升3.47%。

標普降萬科（2202）長期發行人信用評級至「BB-」，展望為「負面」。收報3.93元，跌3.44%。

南非：比亞迪（1211）投資磋商正取得進展。比亞迪冀2027年在巴西銷量排第五。收報235元，跌0.93%。

小米（1810）董事長雷軍：將加大在非洲投資。收報18.62元，升0.43%。

快狗打車（2246）廣州抽佣率降至10%，與京津地區睇齊。收報0.415元，跌2.35%。

京東（9618）：投入100億人民幣支持京東超市的百億農補項目。收報101.2元，跌2.97%。

阿里（9988）在美發行萬事達卡。收報78.3元，跌1.88%。

碧桂園（2007）：羅兵咸辭任核數師，改聘中匯安達。碧桂園8月賣樓34億人幣跌57%，綠城合約銷售97億跌14%。停牌。

希瑪醫療（3309）未來1年擬斥最多1億元回購。平上市低位1.81元，收報1.89元，升1.61%。

蔚來（9866）次季虧損收窄至51億元人幣，汽車毛利率升至12.2%。收報38.55元，升13.05%。

綠城中國（3900）11億向三井不動產收購南通創宇置業四成股權。收報6.17元，跌5.95%。

惠理（0806）獲葉維義、謝清海增持。見52周低1.23元，收報1.25元，跌3.1%。

江南布衣（3306）全年多賺37%，末期息0.86元。收報14.12元，升3.52%。

恒大汽車（0708）：附屬遭債權人申請破產清算。收報0.226元，跌8.13%。

新地（0016）基礎溢利跌9%至217億元末期息2.8元削24%，料未來數年建築開支顯著回落。收報77.05元，升2.53%。

大摩料受惠美國減息港樓價明年回升5%，看好新地領展（0823）九置（1997）。領展收報37.25元，升0.13%。

九置（1997）收報21.55元，跌2.05%。

破頂股表現

破頂股包括，喆麗控股（2209）創上市新高，見6.5元，收報6.4元，升4.58%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見891.7元，收報891.7元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1068.65元，收報1068.15元，升0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1146.75元，收報1146.75元，升0.06%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114.7元，收報114.55元，升0.17%；經發物業（1354）創上市新高，見29.8元，收報29.8元，升3.47%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見31元，收報30.8元，升8.45%；集信國控（8629）創上市新高，見12.88元，創上市新低，見9.5元，收報9.5元，跌4.04%；人保集團（1339）創52周高，見3.1元，收報2.99元，跌2.29%；電能實業（0006）創52周高，見55.35元，收報54.45元，升1.3%；第一太平（0142）創52周高，見4.24元，收報4.22元，升1.44%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見1.28元，收報1.23元，無升跌；中國秦發（0866）創52周高，見1.1元，收報1.05元，無升跌；米格國際控股（1247）創52周高，見2.65元，收報2.6元，升10.17%；中國人民保險集團（1339）創52周高，見3.1元，收報2.99元，跌2.29%；萬順集團控股（1746）創52周高，見0.202元，收報0.191元，無升跌；冠轈控股（1872）創52周高，見1.56元，收報1.29元，升26.47%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創52周高，見55.35元，收報54.45元，升1.3%。

破底股方面

57隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.168元，收報0.168元，跌0.59%；滔搏（6110）低見2.57元，收報2.65元，跌1.49%；寶龍地產（1238）低見0.435元，收報0.435元，跌9.38%；富力（2777）低見0.67元，收報0.69元，跌9.21%；SOHO中國（0410）低見0.59元，收報0.6元，跌3.23%；遠洋集團（3377）低見0.215元，收報0.227元，跌1.3%；瑞安房地產（0272）低見0.54元，收報0.55元，跌3.51%；楓葉教育（1317）低見0.213元，收報0.215元，跌6.11%；21世紀教育（1598）低見0.115元，收報0.125元，升0.81%；廣汽集團（2238）低見2.26元，收報2.27元，跌2.58%。

119隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.53元，收報0.53元，跌7.02%；美的置業（3990）低見2.36元，收報2.48元，跌17.88%；金地商置（0535）低見0.158元，收報0.16元，跌5.33%；保利置業（0119）低見1.17元，收報1.19元，跌2.46%；新濠國際發展（0200）低見3.9元，收報3.91元，跌4.87%；永利澳門（1128）低見4.95元，收報5元，跌3.47%；銀河娛樂（0027）低見28.3元，收報28.7元，跌1.54%；信德（0242）低見0.61元，收報0.62元，跌1.59%；周大福（1929）低見5.88元，收報5.95元，跌2.78%；周生生（0116）低見6元，收報6元，跌4.46%。

異動股

上升異動股，包括，浙江聯合投資（8366）收報0.019元，升35.71%；德斯控股（8437）收報0.018元，升28.57%；百福控股（1488）收報0.83元，升27.69%；冠轈控股（1872）創52周高，見1.56元，收報1.29元，升26.47%；新利軟件（8076）創52周高，見0.023元，收報0.02元，升25%；脈資資源（8186）收報1.49元，升21.14%；川控股（1420）收報0.075元，升20.97%；創聯控股（2371）收報0.029元，升20.83%；雅高控股（3313）收報0.168元，升20%；力天影業（9958）收報2.49元，升19.14%。

下跌異動股，包括，華興資本控股（1911）創上市新低，見1.98元，收報2.45元，跌66.3%；中國來騎哦（8039）創上市新低，見0.1元，收報0.135元，跌37.21%；宜明昂科（1541）創上市新低，見3.44元，收報3.55元，跌23.66%；昇能集團（2459）收報0.6元，跌23.08%；中國金典集團（8281）創上市新低，見0.1元，收報0.1元，跌22.48%；中國生命集團（8296）收報0.038元，跌22.45%；龍輝國際控股（1007）收報0.195元，跌22%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.075元，跌21.88%；百盛集團（3368）創上市新低，見0.092元，收報0.095元，跌20.17%；德萊建業（1546）收報0.12元，跌20%；出門問問（2438）創上市新低，見0.78元，收報0.78元，跌19.59%。

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