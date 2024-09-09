另外，顏寶鈴表示有信心下半年會比上半年好，墨西哥工廠現在訂單排著隊，孟加拉厰下半年無上半年的兩個大假期,預期產能增多，並且下半年訂單穩定。

此外，顏寶鈴表示目前無加價打算，並指目前「市場好亂」，以前不關注政局都不得不「關注緊」，「有得賺已經好好彩」，本無擴張打算，但現時擴張都是必需的，例如收購一間荷蘭設計公司的55%權益，以配合集團旗下負責英國貿易和分銷的子公司，開拓歐洲及其他海外市場。飛達目前在調研新的廠房位置，預期在孟加拉的周邊地區，以分散投資風險。

至於孟加拉厰，顏寶鈴表示去年底由於當地最低工資上漲，工人工資增加了56%，工厰裁員至7千多人，不過今年上半年廠房的利潤率未跌，形容已經是「outperformance（表現優異）」。

集團執行董事兼財務總監黎文星指，目前歐美市場存貨好多，預計需要多一些時間才可以消化到；並表示目前飛達帽業原材料存貨有1.4億元。

其他報道

Amo阿默典藏蛋糕門市周六結業 5年前在港設首個海外營運據點

Now TV 擴展澳門業務 冀提高當地五星級酒店滲透率

傳順豐本月底香港招股 籌至少10億美元

WeLab Bank為周凱旋基金會派發助學金

蓋茨：若身體允許 希望至少再工作10年 甚至20至30年

半日沽空金額增30% 美團沽空減7%

遠洋集團據報歡迎境外債權人小組參與重組

集信國控今正式買賣 曾升30% 半日升17%

萬科8月售樓跌24% 無新增開發及物流地產項目

恒指半日跌341點 跌穿250天線 科指跌2% 昇能跌15% 華興資本跌66%

YouTubers 打造2米高巨型蘋果iPhone 15 Pro Max 造價達7萬美元

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連跌

美的IPO 集資額近3年最大 一手入場費5535.27元

特朗普稱對不用美元國家徵收100%關稅

波音與工會達成協議 避免罷工

遭Seven & I拒絕後 Couche-Tard稱希望達成「友好」收購

蘋果AI功能據報將分階段緩慢推出

內地8月CPI升0.6% 低過預期 PPI跌1.8% 多過預期

恒指今早低開182點 下試250天線 科指跌1%

恒指公司：因股權高度集中 昇能不被納入部分指數

港股ADR跌282點 美期升亞股跌 日股跌逾2.5%

日本第二季GDP折合年率增2.9% 遜預期