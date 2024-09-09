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飛達控股顏寶鈴：墨西哥廠年底目標每月生產50萬件

飛達控股（1100）副主席兼董事總經理顏寶鈴今日會見傳媒時表示，墨西哥廠的員工管治情況比預期困難，形容「好大壓力」，預計明年下半年可以達到收支平衡，目前產能一個月可以生產到十幾萬件產品，年底目標可以每月生產50萬件。

另外，顏寶鈴表示有信心下半年會比上半年好，墨西哥工廠現在訂單排著隊，孟加拉厰下半年無上半年的兩個大假期,預期產能增多，並且下半年訂單穩定。

此外，顏寶鈴表示目前無加價打算，並指目前「市場好亂」，以前不關注政局都不得不「關注緊」，「有得賺已經好好彩」，本無擴張打算，但現時擴張都是必需的，例如收購一間荷蘭設計公司的55%權益，以配合集團旗下負責英國貿易和分銷的子公司，開拓歐洲及其他海外市場。飛達目前在調研新的廠房位置，預期在孟加拉的周邊地區，以分散投資風險。

至於孟加拉厰，顏寶鈴表示去年底由於當地最低工資上漲，工人工資增加了56%，工厰裁員至7千多人，不過今年上半年廠房的利潤率未跌，形容已經是「outperformance（表現優異）」。

集團執行董事兼財務總監黎文星指，目前歐美市場存貨好多，預計需要多一些時間才可以消化到；並表示目前飛達帽業原材料存貨有1.4億元。

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