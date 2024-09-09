丁何關陳、陳樹堅、陳坤瑩及黃錦全各遭罰款91.4萬元、49.5萬元、13萬元及21.6萬元。該局指，在涉案兩年期間該核數師未能識別出御泰中彩其中兩間主要附屬公司的會計處理方法存在重大錯報，因而對御泰中彩財務報表構成重大影響。

隨著該局於2019年1月16日採納查訊報告，指出御泰中彩2013年及2014年度報表有兩間主要附屬公司的權益存在重大錯報後，在同年1月21日要求該集團於最新報表追溯調整以作補救。但是該集團除牌致未刊登任何財務報表。會財局發現該核數師多次未獲充分適當審計證據、過份依賴未獲得適當審計佐證的管理層陳述，及整體缺乏專業懷疑態度。該核數師亦未向御泰中彩的審核委員會溝通其在審計時遇到重大困難，包括未有獲取其中一間主要附屬公司「人民澳客傳媒科技」的公司章程，未能了解該公司少數股東的權力劃分，因此誤解何種會計處理方式適當。

正因為御泰中彩的管理層就兩間主要附屬公司，即內地網上彩票平台「人民澳客傳媒科技」及互聯網彩票銷售公司「Winrest International Limited」的會計處理方法並不正確，致於2013年度高估溢利至少5330萬元，幅度達7%；及於2014年度高估虧損6700萬元，幅度達39%。涉案核數師更連續兩年出具無保留意見。 該局紀律處分部主管梁惠珊表示，該局非常嚴肅地看待任何未能符合要求的失當行為，並將毫不猶豫向他們追究責任。

該局注意到丁何關陳因未能遵從當時的審計工作底稿法定要求，致當局工作大大加重。因應涉事核數師承認被指控的失當行為，則構成減輕處分的因素。該局沒發現任何涉事者屬有意、不誠實或蓄意。不過項目質素監控審視員若未具備必要專業水平，則不應接受該擔任。

由於涉案兩個年度審計於2019年10月1日前完成，因此受舊的紀律處分制度規範，每項失當行為最高罰款為50萬元。該局已因應陳樹堅提供的證據支持其財政危機的聲稱而對他的罰款寬減。然而丁何關陳和黃錦全未能提供具體證據，因此沒有寬減罰金。

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