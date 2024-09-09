運輸業第二季的業務收益指數按年升14.7%，不過零售業的業務收益指數同期則下跌11.9%。按服務界別分析，電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數同期按年上升85.4%，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數就按年下跌6.9%。

此外，不少主要服務行業經季節性調整的業務收益第二季按季均錄得不同程度的跌幅，住宿服務業（-17.2%）及保險業（-12.8%）的業務收益指數均錄得雙位數跌幅；金融業（銀行除外）的業務收益指數同期則上升7.3%。服務界別方面，旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益指數第二季按季下跌14.7%，電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益指數亦下跌3.5%。

政府發言人表示，今年第二季大部分服務行業的業務較去年同期改善，尤其是運輸業的業務收益有雙位數的升幅。展望未來，整體服務行業的業務應會繼續增長，但個別行業的表現或會有差異。內地政府的多項惠港措施、特區政府大力提振市面氣氛，以及就業收入上升，都會帶來支持。不過，市民和旅客消費模式改變會繼續帶來挑戰。外圍環境亦仍有不確定性，包括地緣政治局勢、環球經濟和利率前景等。

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