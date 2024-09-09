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盈立證券：客戶孖展認購美的集團 50萬或以下免利息

A股家電龍頭企業美的集團（0300）今日起至9月12日招股，由周大福企業戰略投資的盈立證券 （下稱「uSMART」）宣布，由即日起，uSMART客戶孖展認購美的集團，認購金額50萬或以下免利息；認購50萬以上利息一律5.88%；標準賬戶客戶享12倍融資比率 ，PRO賬戶客戶融資比率可達15倍。 

uSMART又會送出50元獎賞現金券予孖展認購美的集團的客戶，有效期內進行網上證券交易即可使用。 

此外，uSMART是首批券商支持「智方便」開立賬戶，免填寫個人資料，一分鐘極速開戶。現在開立賬戶，可享有1400元迎新獎勵，更可獲贈美港股串流報價及專業版財經資訊電子版訂閱服務。

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