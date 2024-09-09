moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

馬斯克有望成為世界上首個萬億富翁

Informa旗下Informa Connect Academy日前發表年度報告，預測特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克的身家有望在2027年突破1萬億美元（約7.8萬億港元），成為世界上首位萬億富豪。報告指，馬斯克的財富一直以年均110%的速度增長，目前其身家為2,510億美元。

印度的亞洲首富、阿達尼集團（Adani Group）主席阿達尼（Gautam Adani）有望成為第二位萬億富豪。他的財富年平均增長率維持在123%，預計在2028年成功突破萬億元。

美國半導體巨頭英偉達行政總裁黃仁勳和印度能源礦業大亨Prajogo Pangestu有可能在2028年躋身此列。LVMH集團創辦人Bernard Arnault 則預計在2030年身家突破萬億美元的門檻。 Meta行政總裁朱克伯格料在同年成為萬億富豪。

 

其他報道

葉維義、謝清海 再增持惠理

零售業業務收益指數第二季按年下跌11.9%

全日沽空金額增84% 盈富沽空增43倍

美團旗下KeeTa據報正式上線沙特

會財局：御泰中彩核數師審核報表存嚴重缺失  連同合伙人被罰款175.5萬

恒指收市跌247點 北水午後轉大舉流入 極兔速遞入國指跌7% 集信國控上市倒跌4%

飛達控股顏寶鈴：墨西哥廠年底目標每月生產50萬件

Amo阿默典藏蛋糕門市周六結業 5年前在港設首個海外營運據點

Now TV 擴展澳門業務 冀提高當地五星級酒店滲透率

傳順豐本月底香港招股 籌至少10億美元

WeLab Bank為周凱旋基金會派發助學金

蓋茨：若身體允許 希望至少再工作10年 甚至20至30年

半日沽空金額增30% 美團沽空減7%

遠洋集團據報歡迎境外債權人小組參與重組

集信國控今正式買賣 曾升30% 半日升17%

萬科8月售樓跌24% 無新增開發及物流地產項目

恒指半日跌341點 跌穿250天線 科指跌2% 昇能跌15% 華興資本跌66%

YouTubers 打造2米高巨型蘋果iPhone 15 Pro Max 造價達7萬美元