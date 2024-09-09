Informa旗下Informa Connect Academy日前發表年度報告，預測特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克的身家有望在2027年突破1萬億美元（約7.8萬億港元），成為世界上首位萬億富豪。報告指，馬斯克的財富一直以年均110%的速度增長，目前其身家為2,510億美元。
印度的亞洲首富、阿達尼集團（Adani Group）主席阿達尼（Gautam Adani）有望成為第二位萬億富豪。他的財富年平均增長率維持在123%，預計在2028年成功突破萬億元。
美國半導體巨頭英偉達行政總裁黃仁勳和印度能源礦業大亨Prajogo Pangestu有可能在2028年躋身此列。LVMH集團創辦人Bernard Arnault 則預計在2030年身家突破萬億美元的門檻。 Meta行政總裁朱克伯格料在同年成為萬億富豪。
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