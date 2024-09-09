另外，8月指紋識別模組銷售數量合計按年增58.5%至1611.3萬件、按月升14.8%。其中電容式指紋識別模組按年增109.1%至610.8萬件、按月升26.2%；屏下指紋識別模組升30.1%至942.7萬件、按月增8%；超聲波指紋識別模組按月增24.2%至57.8萬件。公司表示，指紋識別模組產品銷售數量增加，主要是由於超聲波指紋識別模組項目陸續進入大規模量產，以及於指紋識別模組業務的市場份額上升。

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