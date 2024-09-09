丘鈦科技（1478）公布8月主營產品銷售數量，手機攝像頭模組按年增1.2%至3170.6萬件、按月跌2.9%。其中3200萬像素以下攝像頭模組按年跌16.4%至1535.2萬件、按月跌10.9%；3200萬像素及以上攝像頭模組則按年升26.1%至1635.4萬件、按月增6.2%。攝像頭模組銷售數量合計按年增1.2%至3263.6萬年、按月跌2.4%。公司稱，繼續堅持以中高端攝像頭模組為主的經營策略不變。
另外，8月指紋識別模組銷售數量合計按年增58.5%至1611.3萬件、按月升14.8%。其中電容式指紋識別模組按年增109.1%至610.8萬件、按月升26.2%；屏下指紋識別模組升30.1%至942.7萬件、按月增8%；超聲波指紋識別模組按月增24.2%至57.8萬件。公司表示，指紋識別模組產品銷售數量增加，主要是由於超聲波指紋識別模組項目陸續進入大規模量產，以及於指紋識別模組業務的市場份額上升。
其他報道
會財局：御泰中彩核數師審核報表存嚴重缺失 連同合伙人被罰款175.5萬
恒指收市跌247點 北水午後轉大舉流入 極兔速遞入國指跌7% 集信國控上市倒跌4%
Amo阿默典藏蛋糕門市周六結業 5年前在港設首個海外營運據點