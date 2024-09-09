萊爾斯丹（0738）發盈警，料截至2024年8月31日止六個月錄綜合虧損3800萬元人民幣（下同）至4500萬元，較2023/24中期綜合虧損139萬元擴大，並預期綜合虧損增加主要由於中國內地持續遲緩的零售市場，令集團零售錄得顯著的總銷售下跌；為清理慢流存貨，給予較高零售折扣，引致毛利率下跌；及因關閉低效實體零售店舖及優化後勤行政人員而產生一次性僱員賠償費用。
另外、2024/25財政年度第二季，集團自營零售業務按年錄得總銷售下跌30.5%及同店銷售下跌15.6%。
電子商貿業務於第二財季，集團電子商貿業務按年錄得總銷售下跌16.4%。
截至2024年8月31日，集團共設有224間零售店舖，按年淨減少73間。其中包括位於中國202間自營店舖及22間特許經營店舖。
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