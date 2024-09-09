「街坊車神挑戰賽2024」於2024年8月7日至9月1日期間分兩回合進行，在六個位於港島、九龍及新界的領展商場設有成人及兒童健身單車，供市民免費參賽。藍田啟田商場參賽者今年突破界限，以總里數7771.91公里，首度成為六區總冠軍及次輪賽事最高排名地區。

領展首席營運總裁（中國內地除外）卓格理表示：「『街坊車神挑戰賽2024』反應熱烈，我們樂見不同年紀的參賽者透過比賽真正挑戰自我，突破個人界限，亦為所屬社區出一分力。於過去幾年間『街坊車神挑戰賽』的忠實支持者不斷增加，不少街坊十分期待，每年都會到來參賽，讓這個活動真正做到連繫左鄰右里，共建健康社區。我非常感謝今年各位參賽者踴躍支持，並衷心祝賀所有冠軍和勝出者。」。

作為全港首個最大規模的商場室内單車聯賽，領展「街坊車神挑戰賽」自2021年舉辦至今，已吸引累計超過4.5萬名市民參加，參賽者總騎行量突破6.2萬次，累積騎行里數超過11.44萬公里。今年領展將以兩個回合分別累積里數最多的藍田區及將軍澳區參賽者名義，透過兩區內20間社福機構，捐贈總值10萬元餐券予兩區內的有需要人士，在中秋佳節前夕為他們送上祝福及溫暖。

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