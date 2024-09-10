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美2年期10年期債息差轉正 見逾兩年高 道指升484點 見1個月最大升幅

美債息上升，債息倒掛收窄，美2年期10年期債息連續第2日收市轉正，且見逾兩年新高，美股上升，道指見1個月最大升幅。紐約聯儲調查顯示美國消費者對逾期還款擔憂加劇。美國7月份消費者信貸增加255億美元，為2022年底以來最大增幅。市場注意力轉向聯儲局減息前景及周三的通脹數據。蘋果發布iPhone 16等產品，但AI功能要等到10月份才會作為軟件測試版發布，不會在新機中預裝。據悉匯豐考慮合併商業和投資銀行業務以削減成本。美國眾議院表決通過針對中國生物科技公司的法案。

道瓊斯工業平均指數收漲484點，升幅1.21%，報40829點。標普500指數收漲62點，升幅1.16%，報5471點。納斯達克綜合指數收漲193點，或1.17%，報16884點。

高盛升1.87%，報488.57美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻58點，而聯合健康跌0.47%，報594.1元，拖累道指18點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報220.91元，升0.04%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報148.71元，跌1.46%，亞馬遜(美：AMZN)收市報175.4元，升2.33%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報504.79元，升0.9%，英偉達(美：NVDA)收市報106.47元，升3.53%，微軟(美：MSFT)收市報405.72元，升1%，Tesla (美：TSLA)收市報216.27元，升2.62%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.82%，報510點。德國DAX指數收漲0.78%，報18443點；法國CAC 40指數漲1%，報7425點；英國富時100指數收漲1.1%，報8270點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.69%，報5600點。

美國2年期債息曾升最多1.7%，是8月22日後最大升幅，當日升幅為2.34%。高見3.7081厘，是9月6日3.7889厘後最高。收市報3.6688厘，是9月5日後收市新高，當日報3.7435厘。

美國2年期債息曾升最多1.7%，是8月22日後最大升幅，當日升幅為2.34%。高見3.7081厘，是9月6日3.7889厘後最高。收市報3.6688厘，是9月5日後收市新高，當日報3.7435厘。

美3個月10年期債息績倒掛，曾收窄至130.251基點，是9月6日127.746基點後最窄。收市報133.426基點，是9月4日後收市最窄，當日報132.971基點。

美2年期10年期債息終止倒掛，連續4日曾轉正，曾高見7.405基點，是2022年7月1日10.603基點後最高。收市報2.96基點，是9月6日後收市新高，當日報5.767點，連續第2日收市轉正。

金龍指數曾升最多1.15%，是9月5日後最大升幅，當日升幅為1.28%。高見5625.61點，是9月5日5627.21點後最高。收市報5600點，是9月5日後收市新高，當日報5605.07點。

道指曾升最多1.62%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為1.92%。高見41000.24點，是9月6日41009.39點後最高。收市報40829.59點，是9月4日後收市新高，當日報40974.97點。

標指曾升最多1.4%，是8月15日後最大升幅，當日升幅為1.67%。高見5484.2點，是9月6日5522.47點後最高。收市報5471.05點，是9月5日後收市新高，當日報5503.41點。

納指曾升最多1.39%，是8月23日後最大升幅，當日升幅為1.83%。高見16923.28點，是9月6日17166.54點後最高。收市報16884.6點，是9月5日後收市新高，當日報17127.66點。

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