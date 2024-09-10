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港股ADR升81點 夜期高水19點 美期跌亞股個別發展

美股向上，港股ADR升81點或0.47%，報17278點，即月恒指夜期升62點，報17216點，夜期高水19點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.67%，折合報370.52元；阿里巴巴（9988）升0.32%，折合報79.37元；美團（3690）升1.39%，折合報118.98元；匯控（0005）升2.02%，折合報68.21元；建行（0939）升0.81%，折合報5.31元。

道期現跌0.155%；標期現跌0.05%；納期現跌0.24%。日本東證指數現升0.03%；韓國KOSPI指數現跌0.15%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.57%。

VIX指數隔晚跌13.09%或2.93點，報19.45點。

紐油現升0.02%或0.02美元，報68.73美元；布油現升0.06%或0.04美元，報71.89美元；金價現跌0.03%或0.97美元，報2505.41美元；LME 銅期貨隔晚升1.12%或101美元，報9097美元。比特幣現跌0.38%或220.33美元，報56800.68美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報3.7004厘。

今日焦點股份可留意：

彭博：匯控（0005）研合併投資銀行及商業銀行部門。

國泰君安國際（1788）及海通恒信（1905）復牌。

港華（1083）深交所註冊資產支持專項計劃，擬藉光伏及儲能股債權融資50億人幣。

阿里巴巴（9988）獲納入港股通，明起生效北水可買。

領展（0823）「街坊車神挑戰賽2024」逾1.48萬人參加，以參賽者名義捐10萬元餐券。

周大福企業及遠東發展（0035）持股共近10%的澳洲星億娛樂6750萬澳元售布里斯本營運資產。

萊爾斯丹（0738）盈警，料中期虧損擴大至最多4500萬人幣。

舜宇光學（2382）8月手機鏡頭按年升15%至1.24億件。

丘鈦科技（1478）8月攝像頭模組銷售按年增1.2%。

挪威央行盡沽昇能 （2459）

葉維義、謝清海，再增持惠理（0806）

美團（3690）旗下KeeTa據報正式上線沙特。

 

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