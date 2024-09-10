公司指，該法案擬限制美國政府提供的資金、貸款或補助被用於在履行政府資助的合同中使用被指定公司提供的某些生物技術設備或服務。儘管有此限制性條款，該法案也包括了一項不溯及既往條款（「祖父」條款），即允許被指定的公司繼續為其客戶履行由美國政府資助的合同直至2032年。

公司指，堅信藥明康德在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險，而且公司也未曾受到美國政府機構的任何制裁。公司亦再次重申，藥明康德既沒有人類基因組學業務，而且公司的現有各類業務也不涉及在美國、中國或任何其他地區收集人類基因組數據。

在今後數月，擬議《生物安全法》草案還將繼續經歷立法過程。要使擬議的立法草案成為法律，該草案在本第118屆國會任期屆滿之前還必須獲得參議院的批准，並調和與眾議院所通過版本之間的任何差異。目前，參議院尚未安排對擬議《生物安全法》草案進行審議，其立法進程走向尚不明確。公司將與諮詢顧問協力，繼續與參與立法過程的相關方進行溝通和對話。

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