恒指今早高開8點或0.05%，報17205點，大市成交金額62億元；國指今早低開0點或0.01%，報6002點。恒生科技指數開市報3448點，升0.35%。上升股份比例為5.82%，下跌為4.79%，無升跌為89.38%。
藍籌13隻升，45隻下跌，24隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.17%，報80元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌2.36%，報22.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，8隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報42.5元，升10.25%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報23元，跌1.08%。
恒指續低於250天線(17250.37點)。科指續低於20天線(3470.33點)。
藥明康德（2359）：反對美議會法案不合理指定 重申不涉收集人類基因組數據。開市報35.3元，跌1.81%。
藥明生物（2269）：注意到美眾議院通過法案 稱公司對美不構成國安風險。開市報11.26元，跌0.71%。
彭博：匯控（0005）研合併投資銀行及商業銀行部門。開市報67.3元，升0.37%。
國泰君安國際（1788）復牌。開市報0.66元，升8.2%。
海通恒信（1905）復牌。無成交，報0.84元。
港華（1083）深交所註冊資產支持專項計劃，擬藉光伏及儲能股債權融資50億人幣。無成交，報2.84元。
阿里巴巴（9988）獲納入港股通，明起生效北水可買。開市報80元，升2.17%。
領展（0823）「街坊車神挑戰賽2024」逾1.48萬人參加，以參賽者名義捐10萬元餐券。開市報37.25元，無升跌。
周大福企業及遠東發展（0035）持股共近10%的澳洲星億娛樂6750萬澳元售布里斯本營運資產。開市報1.05元，無升跌。
萊爾斯丹（0738）盈警，料中期虧損擴大至最多4500萬人幣。無成交，報0.38元。
舜宇光學（2382）8月手機鏡頭按年升15%至1.24億件。開市報46.3元，跌0.64%。
丘鈦科技（1478）8月攝像頭模組銷售按年增1.2%。開市報4.47元，升0.9%。
挪威央行盡沽昇能 （2459）。開市報0.63元，升5%。
葉維義、謝清海，再增持惠理（0806）。無成交，報1.25元。
美團（3690）旗下KeeTa據報正式上線沙特。開市報119.4元，升0.67%。
破頂股包括，經發物業（1354）創上市新高，見30.9元，開市報30.9元，升3.69%；華潤燃氣（1193）創52周高，見30.45元，開市報30.45元，升5.91%。
2隻股份創上市新低，包括寶龍地產（1238）低見0.41元，開市報0.41元，跌5.75%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.174元，開市報0.174元，跌12.12%。
創52周低，六福集團（0590）低見13.92元，開市報13.92元，跌1.42%。
異動股
上升異動股，包括，ＳＤＭ教育（8363）開市報0.086元，升14.67%；雅天妮集團（0789）開市報0.36元，升14.29%；汽車街（2443）開市報6.15元，升11.62%；蔚來（9866）開市報42.5元，升10.25%；國富創新（0290）開市報0.77元，升10%；中彩網通控股（8071）開市報0.013元，升8.33%；國泰君安國際（1788）開市報0.66元，升8.2%；知行汽車（1274）開市報29.5元，升7.47%；昊天國際建投（1341）開市報0.44元，升7.32%。
下跌異動股，包括，中國服飾控股（1146）開市報0.051元，跌15%；COSMOPOL INT'L（0120）創上市新低，見0.174元，開市報0.174元，跌12.12%；優趣匯控股（2177）開市報1.58元，跌10.73%；中國外運（0598）開市報3.16元，跌9.2%；超大現代（0682）開市報0.012元，跌7.69%；朗詩（0106）開市報0.013元，跌7.14%；GT STEEL GROUP（8402）開市報0.133元，跌6.34%。
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