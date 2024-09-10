恒指今早高開8點或0.05%，報17205點，大市成交金額62億元；國指今早低開0點或0.01%，報6002點。恒生科技指數開市報3448點，升0.35%。上升股份比例為5.82%，下跌為4.79%，無升跌為89.38%。