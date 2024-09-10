港元現報7.797元升值1點子，曾貶值最多10點子，報7.7981元，亦曾升值最多7點子，報7.7964元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.66點子至3.28881%，是8月29日後最低；1星期HIBOR跌2.49點子至3.61131%，是9月4日後最低；2星期HIBOR升1.04點子至3.72179%，是9月2日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.58點子至4.10994%，是2023年5月9日後最低；6個月期HIBOR跌2.67點子至4.15214%，是2023年5月3日後最低；12個月期HIBOR跌2.99點子至4.18393%，是2023年3月28日後最低。

美元指數現報101.653升值0.101點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.22432%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3382%，連續3日收窄，利差是2024年8月07日後最窄，當日差距為-1.3057%。

對上一次連續3日收窄，是2024年9月02日，當日利差報-1.3708%。

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