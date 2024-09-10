美股上升美期下跌，內地公布進出口數字，A股跌幅擴大，港股反覆倒升。市場觀望周三美國公布通脹數字，尋找減息幅度線索。阿里巴巴（9988）獲納入港股通，半日升4.7%，成交113.24億元，冠絕港股。美國眾議院通過生物安全法案，藥明康德（2359）跌8.34%，藥明生物（2269）跌3.88%。蘋果發布乏驚喜，手機設備股向下。
恒指今早高開8點，高位升73點，低位跌63點，高低波幅137點。上升股份比例為14.33%，下跌為34.85%，無升跌為50.81%。
恒指半日升47點或0.28%，報17244點，大市成交金額624億元；國指升23點或0.39%，報6026點。恒生科技指數收報3439點，升0.09%。
藍籌股成交金額330.24億元，佔大市成交52.92%；科指成份股成交金額211.67億元，佔大市成交33.92%；國指成份股成交金額285.97億元，佔大市成交45.82%。
24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.58億港元，佔大市成交的0.09%。
窩輪及牛熊證成交金額減少33.48%，至81.28億元，佔大市成交13.01%。牛熊證成交金額34.58億元，減少48.68%；窩輪成交金額46.69億元，減少14.8%。
藍籌24隻升，54隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.73%，收報82元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌4.42%，收報2.81元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報42.2元，升9.47%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報5.87元，跌3.77%。
恒指曾升穿250天線(17250.53點)。科指續低於20天線(3469.88點)。
北水南下合計淨流入63.79億元，較上日增加9.45%，連續第2日流入，累計流入122.07億元。北水本月累計流入214.72億元，按月減少48.72%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。
鴻騰（6088）收報1.9元，跌1.55%。
丘鈦（1478）收報4.39元，跌0.9%。
舜宇（2382）收報45.5元，跌2.36%。
高偉電子（1415）收報20.55元，跌1.67%。
通達（0698）收報0.073元，跌2.67%。
瑞聲（2018）收報29.8元，跌1.97%。
比亞迪電子（0285）收報25.85元，跌1.34%。
信利國際（0732）收報0.94元，升1.08%。
富智康（2038）收報0.76元，無升跌。
小米（1810）收報18.5元，跌0.64%。
世茂（0813）一度大跌3成 雅居樂、遠洋等多隻內房遭剔出港股通。世茂收報0.45元，跌25%。
雅居樂（3383）創上市新低，見0.335元，收報0.35元，跌12.5%。
遠洋集團（3377）創上市新低，見0.18元，收報0.186元，跌18.06%。
華南城（1668）收報0.144元，跌14.29%。
萬科（2202）為48億人幣貸款新增融資擔保。收報3.82元，跌2.8%。
藥明康德（2359）：反對美議會法案不合理指定 重申不涉收集人類基因組數據。收報32.95元，跌8.34%。
藥明生物（2269）：注意到美眾議院通過法案 稱公司對美不構成國安風險。收報10.9元，跌3.88%。
彭博：匯控（0005）研合併投資銀行及商業銀行部門。收報67.4元，升0.52%。
國泰君安國際（1788）復牌。收報0.64元，升4.92%。
海通恒信（1905）復牌。收報0.79元，跌5.95%。
港華（1083）深交所註冊資產支持專項計劃，擬藉光伏及儲能股債權融資50億人幣。收報2.8元，跌1.41%。
阿里巴巴（9988）獲納入港股通，明起生效北水可買。收報82元，升4.73%。
領展（0823）「街坊車神挑戰賽2024」逾1.48萬人參加，以參賽者名義捐10萬元餐券。收報37.25元，無升跌。
周大福企業及遠東發展（0035）持股共近10%的澳洲星億娛樂6750萬澳元售布里斯本營運資產。收報1.07元，升1.9%。
萊爾斯丹（0738）盈警，料中期虧損擴大至最多4500萬人幣。收報0.38元，無升跌。
舜宇光學（2382）8月手機鏡頭按年升15%至1.24億件。收報45.5元，跌2.36%。
丘鈦科技（1478）8月攝像頭模組銷售按年增1.2%。收報4.39元，跌0.9%。
挪威央行盡沽昇能 （2459）。收報0.485元，跌19.17%。
葉維義、謝清海，再增持惠理（0806）。見52周低1.22元，收報1.24元，跌0.8%。
美團（3690）旗下KeeTa據報正式上線沙特。收報119.1元，升0.42%。
破頂股包括，力量發展（1277）創上市新高，見1.35元，收報1.19元，升8.18%；喆麗控股（2209）創上市新高，見6.62元，收報6.44元，升0.63%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見138.4元，收報138.4元，升0.62%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1132.4元，收報1128.55元，跌0.23%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1068.7元，收報1068.45元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1147.2元，收報1147.1元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114.9元，收報114.8元，升0.22%；晶泰科技（2228）創上市新高，見15.8元，收報15.34元，升20.22%；經發物業（1354）創上市新高，見30.9元，收報27.15元，跌8.89%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見31.1元，收報29.35元，跌4.71%；華潤燃氣（1193）創52周高，見30.5元，收報28.25元，跌1.74%；米格國際控股（1247）創52周高，見2.72元，收報2.6元，無升跌；盛業（6069）創52周高，見5.89元，收報5.82元，升0.34%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見17.08元，收報16.96元，升2.05%；ＰＰ新興東盟－Ｕ（9810）創52周高，見9.495元，收報9.495元，升1.12%；工銀南方國債－Ｒ（84407）創52周高，見106.15元，收報106.15元，升0.38%。
56隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.207元，收報0.218元，跌4.8%；寶龍地產（1238）低見0.32元，收報0.355元，跌18.39%；雅居樂（3383）低見0.335元，收報0.35元，跌12.5%；旭輝（0884）低見0.17元，收報0.191元，跌20.08%；富力（2777）低見0.65元，收報0.67元，跌2.9%；SOHO中國（0410）低見0.58元，收報0.59元，跌1.67%；遠洋集團（3377）低見0.18元，收報0.186元，跌18.06%；融信中國（3301）低見0.101元，收報0.108元，升0.93%；楓葉教育（1317）低見0.204元，收報0.206元，跌4.19%；廣汽集團（2238）低見2.24元，收報2.25元，跌0.88%。
102隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.6元，收報2.61元，跌0.76%；金地商置（0535）低見0.15元，收報0.152元，跌5%；保利置業（0119）低見1.15元，收報1.16元，跌2.52%；中海宏洋（0081）低見1.4元，收報1.42元，跌4.7%；新濠國際發展（0200）低見3.9元，收報3.96元，升1.28%；永利澳門（1128）低見4.93元，收報4.95元，跌1%；信德（0242）低見0.61元，收報0.61元，跌1.61%；六福集團（0590）低見13.82元，收報13.98元，跌0.99%；周生生（0116）低見5.96元，收報5.96元，跌0.67%；東風集團股份（0489）低見1.92元，收報1.94元，跌3.48%。
異動股
上升異動股，包括，萬里印刷（8385）收報0.195元，升54.76%；龍皇集團（8493）收報0.079元，升38.6%；港亞控股（1723）收報0.32元，升28%；勵時集團（1327）收報0.059元，升22.92%；拉近網娛（8172）收報0.05元，升21.95%；雅天妮集團（0789）收報0.38元，升20.63%；澳達控股（9929）收報0.053元，升20.45%；晶泰科技（2228）創上市新高，見15.8元，收報15.34元，升20.22%；龍昇集團控股（6829）收報0.045元，升18.42%；朗華國際集團（8026）收報0.33元，升15.79%。
下跌異動股，包括，華眾車載（6830）創上市新低，見0.22元，收報0.42元，跌81.42%；珠光控股（1176）見52周低0.06元，收報0.061元，跌29.89%；梅斯健康（2415）創上市新低，見0.85元，收報0.85元，跌26.09%；世茂集團（0813）收報0.45元，跌25%；中國三迪（0910）平上市低位0.022元，收報0.025元，跌24.24%；信越控股（6038）收報0.193元，跌22.8%；君聖泰醫藥（2511）創上市新低，見0.72元，收報0.98元，跌22.22%；叮噹健康（9886）創上市新低，見0.45元，收報0.465元，跌21.19%；浙江聯合投資（8366）收報0.015元，跌21.05%。
其他報道
內地8月美元計價出口增8.7% 勝預期 進口增0.5% 遜預期
恒指高開8點 科指升0.35% 阿里升2% 藥明康德跌1.8% 藥明生物跌0.7%
藥明康德：反對美議會法案不合理指定 重申不涉收集人類基因組數據
美2年期10年期債息轉正 見逾兩年高 道指升484點 見1個月最大升幅