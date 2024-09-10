金沙中國（1928）公布，去年12月5日的公告提及控股股東Las Vegas Sands Corp. (LVS）此前增持本公司股權。繼此公告後，公司獲LVS告知，控股股東擬進一步增持公司的股權，並已促使Venetian Venture Development Intermediate I（VVDI (II)），公司的直接控股股東及LVS的間接全資附屬公司於拉斯維加斯時間9月9日與一間金融機構訂立購股交易。據此，VVDI (II)將支付最多8億元融資金額以購買公司股份。