中信里昂中國工業研究聯席主管馮曉（Xiao Feng）於媒體簡布會上認為，由於內地製造業本質是隨著更多資源投放在產業上，生產力和效率就會愈高，價格便有空間下調，故內地汽車價格戰永遠不會結束（price war will never end）。但這不代表消費者在汽車市場的花費會減少，因車企會持續推出新型號。他提及，看到在低端車型中，例如入門級電動車，有逾九成買家在選擇汽車時會願意為自動駕駛支付額外費用，介乎約1萬至2萬元人民幣。
他指出，若以行業參與者的角度來看，各車企正在準備最後一搏，料新一場價格戰或今年底發生，並由比亞迪（1211）揭開序幕。此前，本田汽車（Honda）、福士汽車（Volkswagen）等傳統車企因市場競爭激烈而相繼關閉部分工廠。
另外，他預計今年內地新能源汽車滲透率將由去年35%提升至45%，未來三年有望達到約70%，主要考慮到電動車售後服務有所轉變、相關基建配套增加，以及轉售價值正穩步改善。另外，若明年內地沒有任何支持措施出台，該行料國內乘用車銷量將按年跌約5%。
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