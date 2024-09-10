永明金融發布「永明消費者可持續生活指數」調查結果，揭示香港消費者對ESG的認識十分有限，但態度甚為正面，反映社會整體正在邁向可持續目標。
該調查於今年1月至6月期間進行，透過街頭訪問1004位成年人及網上問卷213名中學生探討ESG概念下消費者如何實踐可持續生活。發現在對ESG的認知方面，平均得分僅為3.42（滿分為10分），其中逾半數（51%）受訪者表示完全或不太知道何為ESG。
但相對於香港消費者不清楚ESG概念，卻有88%受訪者支持保護環境和生態系統，82%同意透過公益活動改善弱勢社群的生活，以及91%認同守規則的重要性，可見消費者對可持續生活的態度正面，但未有將想法全面轉化為動力，態度與行動兩者之間存有明顯差距。
於實踐可持續生活方面，以100分為基數的評分準則當中，消費者的「可持續生活分數」為53.56，代表香港消費者在實踐可持續生活方面仍有進步空間，而消費者一般傾向以常見或門檻較低的行動，如自備購物環保袋（65%）、不在網上購買新興的非傳統金融產品（77%）以及遵守交通規則（72%）。說明香港消費者在可持續生活方面的實踐上是跟隨者。而在可持續生活上實踐力度較強的人群多是收入高、沒有子女的18至35歲年輕人。
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