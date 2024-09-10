文章日期：2024年9月10日 15:09
彭博社報道，阿里（9988）董事會主席蔡崇信，和其他人合伙收購法國勃艮第的一片葡萄園。這些合伙人包括蔡崇信家族理財室Blue Pool Capital的行政總裁Oliver Weisberg。
蔡崇信所投資的產業並不生產紅酒，但位於勃艮第備受推崇的產區。
蔡崇信和Weisberg的代表在電郵聲明中不予評論。
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