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Mikiki「秋月市集」開鑼 荃灣「民豐粉麵行」爆餡糯米糍設期間限定店

中秋佳節將至，新鴻基旗下的新蒲崗Mikiki商場推出「秋月祭」中秋主題裝置及大型市集。由即日起至10月1日，Mikiki的中庭A區化身成一個結合現代風格與傳統元素的中式「秋月庭院」，而庭院內更有一組 2米高巨型滿月裝置以及可愛玉兔擺設，充滿節慶氣息，寓意人月兩團圓。

活動期間，Mikiki將會舉辦「秋月市集」，匯聚逾30個本地特色品牌，售賣各式應節食品、精美禮盒、美酒及精選生活用品，其中荃灣人氣「民豐粉麵行」爆餡糯米糍亦會在市集設置期間限定店，推出四大最受歡迎的口味，包括開心果、榛子、花生及芝麻糯米糍，每日限量發售。

此外，Mikiki將舉辦一系列富有創意的工作坊。The Point 會員即日於場內以電子貨幣消費滿 500元 (累積最多兩組消費單據)，即可於9月14、18日參與「寵物月餅工作坊」，讓主人親手製作肉球模樣的寵物月餅；於9月15日舉辦的「親子水墨畫燈籠工作坊」，與小孩一起動手製作獨一無二的兔仔燈籠。9月21日更會舉辦「幻彩月球燈工作坊」，讓大家發揮創意，將喜愛的顏色繪畫於月球燈上，製作專屬自己的月球燈。

Mikiki特別於9月15日舉辦 「Full Moon Busking」。當日將請來本地新晉女歌手Tao Tao 黃曦桃、《全民造星5》Ash盧信宥，以及創作歌手Aaryn張明偉送上好歌，一齊預祝中秋。