恒指今早高開8點，高位升100點，低位跌63點，高低波幅164點。上升股份比例為22.61%，下跌為39.2%，無升跌為38.17%。

恒指收市升37點或0.22%，報17234點，大市成交金額1073億元，較上日減少19.65%；國指升23點或0.39%，報6026點。恒生科技指數收報3450點，升0.41%。

藍籌股成交金額608.66億元，佔大市成交56.72%；科指成份股成交金額350.49億元，佔大市成交32.66%；國指成份股成交金額512.08億元，佔大市成交47.72%。

24隻雙櫃台股，總成交0.96億元人民幣，相當於約1.05億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少27.2%，至88.96億元，佔大市成交8.28%。牛熊證成交金額38.78億元，減少42.46%；窩輪成交金額50.18億元，減少8.43%。

藍籌25隻升，54隻下跌，3隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.21%，收報81.6元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌5.42%，收報7.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，16隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報42.35元，升9.86%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報23.35元，跌2.71%。

恒指250天線(17250.48點)得而復失，第二日收於其下。科指續於20天線(3470.43點)。

北水南下合計淨流入92.89億元，較上日增加59.38%，淨流入金額是9月2日119.39億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入151.17億元，對上一次連續2日淨流入是9月2日。北水本月累計流入243.82億元，按月減少41.77%，連續第3個月減少，金額是1月後新低，連續第15個月流入。

午後消息股表現

歐盟據報將降低內地電車關稅率。中信里昂料料今年底比亞迪或為新一波價格戰揭開序幕。汽車股個別發展。

吉利（0175）收報8.79元，跌1.01%。

比亞迪（1211）收報236.2元，升0.51%。

華晨中國（1114）收報3.06元，跌2.24%。

廣汽集團（2238）創上市新低，見2.24元，收報2.26元，跌0.44%。

東風集團股份（0489）見52周低1.9元，收報1.92元，跌4.48%。

小鵬（9868）收報33.05元，升2.01%。

理想（2015）收報76.45元，升6.33%。

蔚來（9866）收報42.35元，升9.86%。

零跑（9863）收報23元，跌4.17%。

恒大汽車（0708）收報0.233元，升3.1%。

大摩料北水將淨買入阿里（9988）170億至370億美元。收報81.6元，升4.21%。

融創（1918）、龍光 據報將公布境內債務重組計劃。收報0.93元，跌1.06%。

龍光地產（3380）收報0.73元，跌2.67%。

騰訊（0700）：中秋國慶未成年人限玩遊戲不超過18小時。收報368.6元，跌0.7%。

華眾車載（6830）：不知悉任何須予披露資料 業務營運正常。創上市新低，見0.22元，收報0.5元，跌77.88%。

金沙中國（1928）大股東擬斥最多8億增持股份。收報13.88元，升3.43%。

周大福（1929）首家全新概念店今日開幕 料未來5年逐步提升全線門店。收報6.19元，升4.03%。

今早及隔晚消息股表現

蘋果發布乏驚喜 手機設備普遍向下。

鴻騰（6088）收報1.9元，跌1.55%。

丘鈦（1478）收報4.43元，無升跌。

舜宇（2382）收報45.65元，跌2.04%。

高偉電子（1415）收報20.6元，跌1.44%。

通達（0698）收報0.074元，跌1.33%。

瑞聲（2018）收報29.4元，跌3.29%。

比亞迪電子（0285）收報26.05元，跌0.57%。

世茂（0813）一度大跌3成 雅居樂、遠洋等多隻內房遭剔出港股通。世茂收報0.465元，跌22.5%。

雅居樂（3383）創上市新低，見0.335元，收報0.345元，跌13.75%。

遠洋集團（3377）創上市新低，見0.176元，收報0.191元，跌15.86%。

華南城（1668）收報0.142元，跌15.48%。

萬科（2202）為48億人幣貸款新增融資擔保。收報3.84元，跌2.29%。

藥明康德（2359）：反對美議會法案不合理指定 重申不涉收集人類基因組數據。收報32.2元，跌10.43%。

藥明生物（2269）：注意到美眾議院通過法案 稱公司對美不構成國安風險。收報10.9元，跌3.88%。

彭博：匯控（0005）研合併投資銀行及商業銀行部門。收報67.5元，升0.67%。

國泰君安國際（1788）復牌。收報0.65元，升6.56%。

海通恒信（1905）復牌。收報0.8元，跌4.76%。

港華（1083）深交所註冊資產支持專項計劃，擬藉光伏及儲能股債權融資50億人幣。收報2.8元，跌1.41%。

阿里巴巴（9988）獲納入港股通，明起生效北水可買。收報81.6元，升4.21%。

領展（0823）「街坊車神挑戰賽2024」逾1.48萬人參加，以參賽者名義捐10萬元餐券。收報37.25元，無升跌。

周大福企業及遠東發展（0035）持股共近10%的澳洲星億娛樂6750萬澳元售布里斯本營運資產。收報1.06元，升0.95%。

萊爾斯丹（0738）盈警，料中期虧損擴大至最多4500萬人幣。收報0.38元，無升跌。

舜宇光學（2382）8月手機鏡頭按年升15%至1.24億件。收報45.65元，跌2.04%。

丘鈦科技（1478）8月攝像頭模組銷售按年增1.2%。收報4.43元，無升跌。

挪威央行盡沽昇能 （2459）。收報0.455元，跌24.17%。

葉維義、謝清海，再增持惠理（0806）。見52周低1.22元，收報1.24元，跌0.8%。

美團（3690）旗下KeeTa據報正式上線沙特。收報118.9元，升0.25%。

破頂股表現

破頂股包括，力量發展（1277）創上市新高，見1.35元，收報1.19元，升8.18%；喆麗控股（2209）創上市新高，見6.62元，收報6.51元，升1.72%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.96元，收報3.96元，升6.45%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見138.4元，收報138.4元，升0.62%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1132.4元，收報1128.6元，跌0.23%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見893.2元，收報893.2元，升0.17%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1069元，收報1068.9元，升0.07%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1147.2元，收報1147.1元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114.9元，收報114.6元，升0.04%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見54.02元，收報54.02元，升0.26%；晶泰科技（2228）創上市新高，見16.2元，收報15.6元，升22.26%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見104.5元，收報103元，升12.02%；經發物業（1354）創上市新高，見30.9元，收報30.1元，升1.01%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見32.5元，收報32.1元，升4.22%；中國秦發（0866）創52周高，見1.13元，收報1.11元，升5.71%；華潤燃氣（1193）創52周高，見30.5元，收報28.4元，跌1.22%；米格國際控股（1247）創52周高，見2.72元，收報2.51元，跌3.46%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.56元，收報4.53元，無升跌；盛業（6069）創52周高，見5.89元，收報5.87元，升1.21%；INTERRA ACQ-Z（7801）創52周高，見9.25元，收報9.25元，無升跌；TECHSTARACQ-Z（7855）創52周高，見8.9元，收報8.9元，無升跌；皓文控股（8019）創52周高，見0.375元，收報0.375元，升20.97%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見17.08元，收報17.02元，升2.41%；ＰＰ新興東盟（2810）創52周高，見73.52元，收報73.52元，升0.27%。

破底股方面

82隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.35元，收報2.38元，跌1.24%；合景泰富（1813）低見0.207元，收報0.219元，跌4.37%；寶龍地產（1238）低見0.32元，收報0.36元，跌17.24%；招商局置地（0978）低見0.226元，收報0.226元，跌3.83%；雅居樂（3383）低見0.335元，收報0.345元，跌13.75%；旭輝（0884）低見0.17元，收報0.204元，跌14.64%；富力（2777）低見0.65元，收報0.67元，跌2.9%；SOHO中國（0410）低見0.58元，收報0.59元，跌1.67%；遠洋集團（3377）低見0.176元，收報0.191元，跌15.86%；融信中國（3301）低見0.1元，收報0.103元，跌3.74%。

124隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.53元，收報0.53元，無升跌；合生（0754）低見2.56元，收報2.57元，跌2.28%；金地商置（0535）低見0.15元，收報0.155元，跌3.13%；保利置業（0119）低見1.15元，收報1.17元，跌1.68%；中海宏洋（0081）低見1.4元，收報1.41元，跌5.37%；新濠國際發展（0200）低見3.9元，收報3.96元，升1.28%；永利澳門（1128）低見4.93元，收報4.98元，跌0.4%；信德（0242）低見0.61元，收報0.63元，升1.61%；六福集團（0590）低見13.82元，收報14元，跌0.85%；周生生（0116）低見5.93元，收報5.95元，跌0.83%。

異動股

上升異動股，包括，萬里印刷（8385）收報0.174元，升38.1%；博駿教育（1758）收報0.177元，升34.09%；中國來騎哦（8039）收報0.18元，升33.33%；大健康國際（2211）收報0.075元，升31.58%；奇點國際（1280）收報2.79元，升28.57%；港亞控股（1723）收報0.315元，升26%；匯隆控股（8021）收報0.025元，升25%；雅天妮集團（0789）收報0.39元，升23.81%；瑞強集團（8427）收報4.3元，升22.86%；晶泰科技（2228）創上市新高，見16.2元，收報15.6元，升22.26%。

下跌異動股，包括，華眾車載（6830）創上市新低，見0.22元，收報0.5元，跌77.88%；梅斯健康（2415）創上市新低，見0.72元，收報0.79元，跌31.3%；珠光控股（1176）見52周低0.06元，收報0.062元，跌28.74%；合豐集團（2320）收報0.078元，跌28.44%；新紐科技（9600）收報0.385元，跌25.96%；昇能集團（2459）收報0.455元，跌24.17%；PF GROUP（8221）收報0.029元，跌23.68%；世茂集團（0813）收報0.465元，跌22.5%；新百利融資（8439）收報0.47元，跌21.67%；中國三迪（0910）平上市低位0.022元，收報0.026元，跌21.21%。

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