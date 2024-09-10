恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示：「銀色債券是一項較穩定和低風險的投資選項。按目前的經濟數據，市場普遍預期聯儲局在9月開始減息，加上現時投資市況仍較為波動，而新一批債券提供4厘保證息率，對追求穩定收益的長者客戶具有一定吸引力，相信今次認購會繼續反應熱烈」。

由9月30日（星期一）上午9時至10月14日（星期一）下午2時，恒生客戶可透過以下渠道辦理認購銀色債券：

•恒生個人MobileApp：透過恒生個人MobileApp遞交認購申請（登入恒生個人MobileAPP，按左側選單的「投資」>「認購新股/首次公開發售債券>「認購首次公開發售債券」）

•網上理財：透過恒生個人e-banking遞交認購申請

（https://www.hangseng.com/zh-hk/e-services/e-ipo-service/ipo-bond/）

•電話理財：透過由專人接聽的電話熱線28268866認購申請；

PrestigePrivate優越私人理財及Prestige優越理財客戶亦可致電其客戶經理進行電話認購

•分行遞交認購表格：親臨恒生的全線地面分行（港鐵站辦事處、所有大學分行及商務理財中心3除外），分行職員會協助長者客戶填寫認購表格

恒生為認購銀色債券客戶提供以下7項費用豁免優惠，包括：

• 認購手續費

• 託管服務費

• 代收利息費

• 到期贖回手續費

• 提前贖回手續費

• 債券轉入費

• 債券轉出費

其他報道

新一批銀債保證息率不少於4厘發行最多550億元 9月30日起接受認購

恒指收市升37點 阿里成交168億 逾3年最多 北水流入一周最多

蘋果130億歐元愛爾蘭納稅官司敗訴

Mikiki「秋月市集」開鑼 荃灣「民豐粉麵行」爆餡糯米糍設期間限定店

歐盟據報將降低內地電車關稅率

滬深三大指數高收 滬指升0.28%

阿里董事長蔡崇信據報投資法國葡萄園

中信里昂料料今年底比亞迪或為新一波價格戰揭開序幕

大摩料北水將淨買入阿里170億至370億美元

「永明消費者可持續生活指數」 反映香港消費者ESG認識有限

融創、龍光 據報將公布境內債務重組計劃

騰訊：中秋國慶未成年人限玩遊戲不超過18小時

半日沽空金額減0.63% 阿里成交10個月新高 沽空增2.6倍

內地對美國出口連續6個月增加 8月472億 創近兩年高