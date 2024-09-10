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恒生推銀債認購7項費用豁免優惠

政府發新一批銀債，恒生銀行（0011）公布，為方便長者客戶認購，提供全方位認購渠道，並同時推出7項費用豁免優惠。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示：「銀色債券是一項較穩定和低風險的投資選項。按目前的經濟數據，市場普遍預期聯儲局在9月開始減息，加上現時投資市況仍較為波動，而新一批債券提供4厘保證息率，對追求穩定收益的長者客戶具有一定吸引力，相信今次認購會繼續反應熱烈」。

由9月30日（星期一）上午9時至10月14日（星期一）下午2時，恒生客戶可透過以下渠道辦理認購銀色債券：

•恒生個人MobileApp：透過恒生個人MobileApp遞交認購申請（登入恒生個人MobileAPP，按左側選單的「投資」>「認購新股/首次公開發售債券>「認購首次公開發售債券」）

•網上理財：透過恒生個人e-banking遞交認購申請

https://www.hangseng.com/zh-hk/e-services/e-ipo-service/ipo-bond/

•電話理財：透過由專人接聽的電話熱線28268866認購申請；

PrestigePrivate優越私人理財及Prestige優越理財客戶亦可致電其客戶經理進行電話認購

•分行遞交認購表格：親臨恒生的全線地面分行（港鐵站辦事處、所有大學分行及商務理財中心3除外），分行職員會協助長者客戶填寫認購表格

 

恒生為認購銀色債券客戶提供以下7項費用豁免優惠，包括：

• 認購手續費

• 託管服務費

• 代收利息費

• 到期贖回手續費

• 提前贖回手續費

• 債券轉入費

• 債券轉出費

 

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