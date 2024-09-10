中信里昂證券亞洲電訊及互聯網研究董事總經理梁向奕於媒體簡布會指出，雖然內地宏觀經濟仍審慎，不過多間內地互聯網企業仍表現強勁，板塊平均2025年預測市盈率跌至10.6倍新低，但相關股份仍錄得強勁增長，當中看好騰訊（0700）、美團（3690）、拼多多（美：PDD）、攜程（9961）、阿里巴巴（9988）及小米（1810）。
她指出，現時互聯網板塊估值吸引，但宏觀市場疲軟令投資者減持中國權重，如果中國經濟改善，市場願意加大中國股份的權重，互聯網股份將是首先買入的股票。她舉例，今年4月行業股價反彈，正是市場將資金押注在中國消費復蘇，只要中國經濟向好，國際資金將重新流入板塊，因為與環球科技股相比，內地互聯網股估值極之便宜。
梁向奕預期，內地外遊需求及海外旅客訪華將繼續帶動OTA增長，當中攜程在外地設有辦公室，可為用戶爭取更佳價格，是內地其他OTA無法複製。
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