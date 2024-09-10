她指出，現時互聯網板塊估值吸引，但宏觀市場疲軟令投資者減持中國權重，如果中國經濟改善，市場願意加大中國股份的權重，互聯網股份將是首先買入的股票。她舉例，今年4月行業股價反彈，正是市場將資金押注在中國消費復蘇，只要中國經濟向好，國際資金將重新流入板塊，因為與環球科技股相比，內地互聯網股估值極之便宜。

梁向奕預期，內地外遊需求及海外旅客訪華將繼續帶動OTA增長，當中攜程在外地設有辦公室，可為用戶爭取更佳價格，是內地其他OTA無法複製。

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