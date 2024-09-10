華為常務董事余承東表示，這是全球首款商用的三折疊屏手機，展開後屏幕10.2英吋，是全球最大的折疊屏手機，相當於把平板電腦放入口袋。他說，手機厚度僅3.6毫米，是最薄的折疊屏手機，因此電池也只有1.9毫米，堪稱全世界最薄電池。

余承東表示，華為三折疊手機的最大突破，為解決屏幕與鉸鏈技術，首次實現內折與外折合一，內外彎折同時進行，增加手機屏幕抗衝擊能力。他說，華為團隊花了5年時間進行研發，是一款將科幻帶進現實的產品，能實現一折、兩折與三折大屏幕閱覽等一機多用。華為同時推出折疊觸控鍵盤，實現把「電腦放在口袋」、「把鍵盤放在口袋」。

Mate XT設瑞紅和玄黑兩種顏色，電池容量5600mAh，支持天通衛星通信。影像方面，搭載1200萬像素超廣角、5000萬像素超光變以及1200萬潛望式長焦。

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