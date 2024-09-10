國泰航空從 2022 年開始，為頭等客艙顧客提供免費機上無線網絡服務。國泰航空已將此免費服務延伸至乘搭所有已配備互聯網功能航機的商務客艙顧客。國泰鑽石卡會員亦將於 11 月內，可在所有機艙內享用免費無線網絡服務。

免費的機上無線網絡服務範圍一如收費網絡，可以查閱電郵、登入互聯網、聆聽串流音樂、使用社交媒體和通訊應用程式、存取雲端服務及其他專業應用程式。顧客每次可連接一台裝置使用服務，也可於航程中隨時轉換裝置。

目前，國泰航空超過九成的航機已配備無線網絡服務，包括所有長途客機，並計劃在 2025 年中旬將服務延伸至整個機隊，為所有顧客帶來連繫無間的飛行體驗。

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