德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚表示，德勤已簽定超過50份設立家族辦公室的業務約定書，又指政府截至5月已協助89個家辦成立，並有逾130間正準備來港，有信心政府在2025年前超額完成200個家族辦公室來港的目標。

另外，萬方家族辦公室集團首席執行官關志敏表示，香港的優勢在於法規健全及清晰，亦是中西合璧、全球化的城市，作爲國際化的金融中心有好大優勢。同時，香港有非常多人才，家族辦公室要專業化及傳承是必定會涉及到對專業人才的需求，不過香港的人才還需繼續進步，家族辦公室有關人才還需慢慢轉型，政府及教育機構其實已經不斷做了不少相關事宜。

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