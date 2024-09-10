科軒動力（0476）公布有意進行合股。集團指，在過去的兩個月中，現有股份的交易價格低於0.1元。鑒於上述情況，董事會正考慮進行股份合併，以符合上市規則和指引的交易要求。
關於股份合併的進一步細節，包括預期時間表、詳細原因、條款和條件、程序和安排，將根據上市規則的規定，由公司在適當時候通過進一步公告披露。
據聯交所上市規則規定，如發行人的證券市價接近0.01元或9,995元的極點，發行人可能被要求更改交易方法，或將其證券合併或分拆。
此外，港交所（0388）在今年6月進行最新更新的「有關若干類別公司行動的交易安排之指引」指出，股票的市場價格低於0.1元將被視為屬於上市規則第13.64條所述的交易極低點情況。
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