全球對ASML所生產晶片的需求有多大、影響力有多深，可能無法量度。日常生活中，你所使用的消費性電子產品，其核心晶片幾乎都是ASML系統製造的。難怪光刻機的出口管制及許可，已升格到外交層面討論。

至於Histotripsy System （在香港以外有地方叫Edison），即是指李嘉誠向香港大學和香港中文大學各自的醫學院所捐贈的組織碎化儀器。由特斯拉到華為，這些技術系統及平台都愛以著名科學家命名。

而令人意想不到的是，就連宣布向兩大的醫學院捐贈組織碎化儀器一事，如此簡單和直接，不像光刻機供應的敏感和複雜，卻仍然引起了一定迴響。

原來，當李嘉誠基金會以平靚正的香港精神，一手引入兩部尖端機器之際，在香港和內地政經圈子都引來一陣臆測，包括是否涉及利益衝突，問到底李嘉誠、周凱旋等人是否有份投資？

本欄一開始也想當然地認為，這必定是在維港投資的項目清單上，只是改由基金會名義出手。但據講維港一般都不會投資醫療器材，因為涉及金額比較適合一些巨型企業，譬如強生和通用電氣等。

趁住魔羯帶來可能是最後一次港股打風得停市的空檔，筆者碰巧有機會跟接近維港投資的朋友聊過，據稱是跟廠方沒有關係，「不論李先生、周小姐，都沒有投資於這間公司」。

只是兩人一看到相關技術好，便旋即決定要購入兩台，更點名要優先捐給本港兩間公立醫院。事關這部機器於去年取得美國FDA認證、可以用來治療肝癌後，全球都爭相買貨，落單後起碼要排足兩年，非常緊張同誇張。

以前醫藥生科股都會上《柳葉刀》期刊，這間HistoSonics近日亦宣布在《放射學》雜誌上，發表了公司的關鍵臨床試驗資料，提到在獲得FDA核准後，其新型非侵入性療法的採用率出現激增。

該項試驗是要評估組織粉碎術對原發性（肝細胞癌）和轉移性肝腫瘤，進行非侵入性粉碎術的安全性和有效性。通過分析包括44名病患的49個靶向腫瘤，達到了技術成功和安全性的雙重主要目標。

根據獨立核心實驗室的評估，在術後最36小時的可評估分析中，組織粉碎術治療完全涵蓋了42/44個腫瘤(95.5%)，顯示這項技術摧毀的肝臟腫瘤，足以涵蓋醫生計劃的治療量，同時超過了70%的性能目標。

簡單來說，研究支持早期臨床採用組織粉碎術治療肝腫瘤，顯示出高技術成功率和良好的安全性。當然，未來仍需要未中更大規模的試驗和更長期的跟進，來進一步確定如何在臨床實踐中應用。

翻查資料，李嘉誠過往不論私人名義，或在上市公司層面，都一直推動不少與癌症相關的慈善性質計劃，或支持技術研發的前線工作。

例如幾年前諾貝爾化學獎獎，他便在背後資助的「CRISPR / Cas9基因剪刀」研究，可精準地剪輯基因，包括會導致遺傳病的DNA，並有助研究治癌新法。

以至於港交所加谷的「18C第一股」晶泰科技，原來在上市前，亦早與長江生命科技也有合作，早前於美國癌症研究協會（AACR）2024年度年會上，便展示其人工智能驅動（AI）平台如何應用於設計癌症疫苗。

據當時介紹，雙方發現研究合作中開發的AI模型，能顯著改善新抗原胜肽疫苗的設計，在預測MHC-I及MHC-II抗原呈現方面，較最先進的預測演算法更為優勝。

這個項目開發出一個AI平台以助更準確預測免疫原性，並基於預測結果而設計更可能有效的癌症疫苗。雙方合作已有至少幾年時間，可惜到幾個月前晶泰IPO招股，上市儀式上有財爺出席，投資者當中卻不見長和系的身影。

科技日新月異，連股神巴菲特都因為抗拒創新，被嫌行得不夠前，遭質疑投資眼光「被困在過去」。高端醫療技術推陳出新，李嘉誠的一句不可思議，對小投資者而言，或許是最佳的參考；對小市民來說，就肯定是最好的消息。

久利生