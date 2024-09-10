周國昌提到，是次銀債三年期保底息率4厘、至少發行500億元，可向長者提供客戶鎖定長年期及高回報，認為相當吸引。他提到，現時港銀定存息由先前4厘跌至3厘多。另外，港銀所提供的美元定存息最好利率則為4.5厘，普遍美元定存息為4厘多，他認為基於現時3個月和6個月的LIBOR約為5.2厘，以及日後將減息的情境下，美元定存息仍有下跌空間，有機會於今年底前跌穿4厘。

周國昌料是次超額認購倍數破歷來紀錄的機會大，預計將會有超過30萬名長者認購，以去年銀債認購人數32萬人作估算，建議客戶可抽20手，務求提高確保銀債可得手數，資金充裕者則可考慮抽25至30手。

匯豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓亦表示， 雖然是次銀債提供的4厘保證息率，對比去年5厘的保底息率為低，但當時3個HIBOR為4.7厘以上，而現時則為3個月HIBOR為4.1厘，認為銀債所提供的保證息率為合理及相對吸引。另外，他以本港外滙基金票據及政府債券為例，三年期的收益率約為2.5厘，相對於是次銀債的4厘保證息率，兩者間的收益率差距頗大。

黃子卓續指，美聯儲將於本月17至18日進行議息會議，匯豐料屆時美國將會溫和減息0.25厘，預計年底前有3至4次減息0.25厘，即最多下調1厘。他提到，市場現時出現債券孽息率倒掛的情况，短息高於長息，反映市場預料減息將會持續。

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