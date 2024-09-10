moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中銀香港周國昌：料銀債認購人數有機破紀錄 建議「老友記」抽20手

中銀香港（2388）個金產品總經理周國昌表示，雖然是次銀債4厘保底息較去年的5厘為低，但投資者應考慮現時本港固定收益的選擇。他提到，市場普遍預期美國本月中減0.25厘，10月至12月或減0.75厘至1厘，相信未來美國LIBOR及香港HIBOR會回調，兩者亦於8月開始回落速度較快，港銀定存息亦會相應下調，而本港存款規模充裕及美國減息預期下，相信定存息會於年底前不會突然抽高。

周國昌提到，是次銀債三年期保底息率4厘、至少發行500億元，可向長者提供客戶鎖定長年期及高回報，認為相當吸引。他提到，現時港銀定存息由先前4厘跌至3厘多。另外，港銀所提供的美元定存息最好利率則為4.5厘，普遍美元定存息為4厘多，他認為基於現時3個月和6個月的LIBOR約為5.2厘，以及日後將減息的情境下，美元定存息仍有下跌空間，有機會於今年底前跌穿4厘。

周國昌料是次超額認購倍數破歷來紀錄的機會大，預計將會有超過30萬名長者認購，以去年銀債認購人數32萬人作估算，建議客戶可抽20手，務求提高確保銀債可得手數，資金充裕者則可考慮抽25至30手。

匯豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓亦表示， 雖然是次銀債提供的4厘保證息率，對比去年5厘的保底息率為低，但當時3個HIBOR為4.7厘以上，而現時則為3個月HIBOR為4.1厘，認為銀債所提供的保證息率為合理及相對吸引。另外，他以本港外滙基金票據及政府債券為例，三年期的收益率約為2.5厘，相對於是次銀債的4厘保證息率，兩者間的收益率差距頗大。

黃子卓續指，美聯儲將於本月17至18日進行議息會議，匯豐料屆時美國將會溫和減息0.25厘，預計年底前有3至4次減息0.25厘，即最多下調1厘。他提到，市場現時出現債券孽息率倒掛的情况，短息高於長息，反映市場預料減息將會持續。

其他報道

中信里昂：中國本地需求仍弱 勢改善地方稅制度

國泰：頭等及商務艙乘客可享免費機上Wi-Fi 料明年中延伸至整個機隊

華為發布全球首款三折疊屏手機Mate XT 售價19,999元人幣起

葉維義、謝清海 再增持惠理

中信里昂：內地互聯網板塊估值跌至新低 料宏觀改善將成資金首選

前內地券商首席經濟學家：投資要量力而為 相信中國 相信未來

恒生推銀債認購7項費用豁免優惠

恒指收市升37點 阿里成交168億 逾3年最多 北水流入一周最多

蘋果130億歐元愛爾蘭納稅官司敗訴

Mikiki「秋月市集」開鑼 荃灣「民豐粉麵行」爆餡糯米糍設期間限定店

歐盟據報將降低內地電車關稅率

滬深三大指數高收 滬指升0.28%

阿里董事長蔡崇信據報投資法國葡萄園

新一批銀債保證息率不少於4厘發行最多550億元 9月30日起接受認購

中信里昂料料今年底比亞迪或為新一波價格戰揭開序幕

大摩料北水將淨買入阿里170億至370億美元

「永明消費者可持續生活指數」 反映香港消費者ESG認識有限

融創、龍光 據報將公布境內債務重組計劃

騰訊：中秋國慶未成年人限玩遊戲不超過18小時

半日沽空金額減0.63% 阿里成交10個月新高 沽空增2.6倍

內地對美國出口連續6個月增加 8月472億 創近兩年高

華眾車載：不知悉任何須予披露資料 業務營運正常

金沙中國大股東擬斥最多8億增持股份

恒指升47點 250天線復失 阿里升4%破百億成交 藥明康德跌8%