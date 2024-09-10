本港將於9月23日實施維持惡劣天氣交易安排，港交所（0388）表示，於完成測試及市場演習環節後，佔證券市場份額超過99.9%的參與者及所有衍生產品市場的參與者已向香港交易所提交申報，表明他們已全面準備就緒，於惡劣天氣日維持營運，但仍有4家參與者表示，未爲惡劣天氣日營運全面準備就緒。
未能於惡劣天氣日營運作全面準備就緒4家參與者包括萬光證劵、環一證券、陽光資本證券及太陽證券。
港交所表示，部分交易所參與者及結算參與者已成為惡劣天氣交易支援措施的合資格交易所參與者，以及合資格結算參與者，將在惡劣天氣交易日獲豁免遵守若干規定和責任，但亦須遵守若干交易限制。截至8月28日數據，有15家市場參與者於支援計劃底下，較最初公布17家減少2家。
港交所表示，注意到有少數證券市場的交易所參與者及其結算參與者尚未爲惡劣天氣日維持營運全面準備就緒。這些交易所參與者及結算參與者佔證券市場份額少於0.1%。
其他報道
中銀香港周國昌：料銀債認購人數有機破紀錄 建議「老友記」抽20手
國泰：頭等及商務艙乘客可享免費機上Wi-Fi 料明年中延伸至整個機隊
華為發布全球首款三折疊屏手機Mate XT 售價19,999元人幣起
中信里昂：內地互聯網板塊估值跌至新低 料宏觀改善將成資金首選
恒指收市升37點 阿里成交168億 逾3年最多 北水流入一周最多
Mikiki「秋月市集」開鑼 荃灣「民豐粉麵行」爆餡糯米糍設期間限定店
新一批銀債保證息率不少於4厘發行最多550億元 9月30日起接受認購
半日沽空金額減0.63% 阿里成交10個月新高 沽空增2.6倍