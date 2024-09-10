未能於惡劣天氣日營運作全面準備就緒4家參與者包括萬光證劵、環一證券、陽光資本證券及太陽證券。

港交所表示，部分交易所參與者及結算參與者已成為惡劣天氣交易支援措施的合資格交易所參與者，以及合資格結算參與者，將在惡劣天氣交易日獲豁免遵守若干規定和責任，但亦須遵守若干交易限制。截至8月28日數據，有15家市場參與者於支援計劃底下，較最初公布17家減少2家。

港交所表示，注意到有少數證券市場的交易所參與者及其結算參與者尚未爲惡劣天氣日維持營運全面準備就緒。這些交易所參與者及結算參與者佔證券市場份額少於0.1%。

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