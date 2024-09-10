匯豐表示，作為第九批銀色債券的聯席安排行及配售銀行，與去年一樣，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。匯豐繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。
匯豐同時預計，數碼平台會繼續成為受銀債投資者歡迎的認購渠道。於去年，隨著年長客戶日益習慣使用流動理財，經該渠道遞交銀債申請按年上升五成。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近五成。
恒生（0011）亦公布，為認購銀色債券客戶提供以下費用豁免優惠，包括，認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、債券轉入費以及債券轉出費。
據政府提供的資料所示，匯豐銀行及中銀香港（2388）作為是次發行第九批銀債的聯席率頭行，兩家銀行將豁免認購、持有以及提早贖回債券相關費用。據資料所示，於配售銀行債券申請手續費為0.15%，配售銀行亦可自行調低及豁免，而指證券經紀行則自行釐定經紀費。
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