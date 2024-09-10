匯豐表示，作為第九批銀色債券的聯席安排行及配售銀行，與去年一樣，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。匯豐繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。