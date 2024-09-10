微信刷掌以「掌紋+掌靜脈」的識別技術，實現無接觸，同時應用騰訊的安全技術、金融風控技術，全方位保障用戶的支付體驗。微信刷掌已通過國家金融科技測評中的檢測，共同研制並發布全中國首個刷掌團體標準，指導行業一起推廣非接觸式刷掌技術產品，並落地境外場景。

微信支付跨境業務港澳台區域負責人陳張維表示，目前刷掌支付已在境內多個行業落地應用，進一步提升用戶在支付以及過閘等場景的實際效率。合作項目首階段將在星際酒店、「澳門銀河」、「澳門百老匯」和銀河綜藝館共60多個商鋪和服務點接入刷掌核驗及支付功能，已開通內地微信人民幣錢包支付及刷掌支付的用戶「伸手」即可消費。

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