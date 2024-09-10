內房股遠洋集團（3377）公布，截至今日公告日期，佔A組債務超過75%的持有人已加入重組支持協議。據公司了解，很多其他債權人支持重組計劃及正在進行內部程序以加入重組支持協議。
集團指，對加入債權人的支持表示衷心感謝。重組根據所有範圍內債權人的現有法律地位及債權人之間的法律償付順序，為提供公平公正的待遇。
由於若干範圍內債權人正在進行內部審批程序，需要額外時間完成加入程序，重組公司同意將經延長基本同意費用截止時間由2024年9月10日進一步延後至2024年9月24日下午五時正。
遠洋集團指，重視各債權人的支持，並誠摯鼓勵並邀請未簽署重組支持協議的現有債務工具持有人盡快審閱重組支持協議。
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