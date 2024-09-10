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印尼信用支付平台YUP完成逾3000萬美元B輪融資 港風投MindWorks Capital領投

新加坡初創公司Finture創立印尼信用支付平台YUP宣布成功完成逾3000萬美元B輪融資，由香港風險投資機構MindWorks Capital領投，XVC、SWC Global、Richen Pioneer及Antao Capital均參與今輪融資，資金將用於東南亞市場拓展及籌備投資印尼銀行牌照。

YUP主要服務印尼穩定收入的勞動階層用戶，已覆蓋印尼逾4,000萬間商戶，服務逾百萬名用戶，累計處理交易逾千萬宗，料今年可實現交易規模突破10億美元。截至目前YUP累計融資逾7,700萬美元，投資者包括印尼Sampoerna家族、Sky9 Capital、BitRock Capital 等。

YUP目標客群為印尼逾8,000萬名勞動階，主要由於他們有著穩定且持續社保繳納記錄，卻無法使用銀行的基本信用卡服務。Finture 聯合創辦人兼行政總裁張棟表示，印尼僅有2%人口擁有信用卡，認為每個擁有穩定收入的消費者，都應該有一張信用卡。

Finture財務總監郭桐表示，YUP 逆市獲得逾3,000萬美元投資令估值翻倍，主要由於業務模式清晰，與巴西數字銀行Nubank有相似定位，本土化經營策略有效搶佔東南亞市場，錄得持續穩定的業務及財務數據表現，成功獲得海內外投資者的關注。

YUP料將東南亞創新金融產品帶到香港、越南及菲律賓等地，其中將在港設立新據點，負責資本市場工作以及招聘技術開發人員，長遠考慮將總部從新加坡遷移到香港。YUP 期望未來8至10年內服務5,000萬名用戶，成為東南亞領先的數字銀行服務平台，擬3至5年內申請在美上市。

 