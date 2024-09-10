許正宇指出，財政司司長於去年的《財政預算案》中提出成立基礎建設債券計劃（基建債計劃）及在今年的預算案提出在有關計劃下發行銀色及零售債券，以推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」。

基建債計劃於今年正式成立，這次發行的銀色債券是基建債計劃下發行的第一批債券。通過這個計劃，政府可以更好管理大型基建的現金流需要，讓惠及經濟民生的項目早日落成。

政府這次發行銀色債券募集所得的資金會撥入基本工程儲備基金，為基本工程儲備基金下符合「合資格類別」的基建項目融資或再融資。

因應新成立的基建債計劃，政府制訂了《基礎建設債券框架》，當中詳細載述特區政府如何透過在基建債計劃下發行基建債券，為合資格的基建項目融資或再融資。《框架》提出政府如何使用和管理基建債計劃下所募集的資金、評估和遴選合資格項目的準則，及發表《基建債券報告》，以說明資金分配情況及項目環境效益的要求。

特區政府會遵循《框架》所載的原則，特別是募集資金用途、項目評估與遴選機制、資金管理安排及向投資者和市民的相關資訊發布。

《框架》下有九個合資格項目類別，發行債券募集所得的資金只會為符合合資格類別的項目融資或再融資。具體來說，這些類別分別為港口及機場發展、建築物、渠務、土木工程、公路、新市鎮及市區發展、以非經常資助形式撥款進行的基建項目、水務，以及房屋。

由財政司司長領導的督導委員會負責評估和遴選項目，並會監察基礎建設債券計劃的其他執行工作，包括資金分配和管理。在資訊發布方面，政府會每年發表《基建債券報告》，而該報告亦會由督導委員會審核。

政府初步甄選了數個與市民生活息息相關的合資格項目例子供市民參考，包括中九龍幹線——主體工程；洪水橋／厦村新發展區——第二期發展；以及黃大仙雨水排放系統改善工程。

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