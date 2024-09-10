按行業分析，一些統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在8月較上月下跌，特別是物流業由40.3下跌至35.9；進出口貿易業由45.1下跌至42.3。飲食業、零售業及商用服務業的業務收益現時動向指數在8月較上月有所上升。此外，進出口貿易業新訂單的現時動向指數從7月的44.8下跌至8月的43.4，而未來一個月（即今年9月）的新訂單展望動向指數為46.4。

政府發言人表示，8月中小企的整體營商氣氛略為減弱，惟個別行業的情況有所不同。中小企對未來一個月業務情況的整體預期則維持穩定。整體就業情況有所改善。發言人補充，營商氣氛將繼續受外圍各項不確定因素影響，但中央政府的各項惠港措施和本地經濟繼續增長應會提供支持。政府會密切監察相關情況。

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