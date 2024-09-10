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富途在旺角開實體店 擬在港設更多門店

富途證券國際（香港）宣佈，富途實體店（旺角店）正式開業。該行自去年7月位於尖沙咀彌敦道首間的富途實體店正式開業後，富途於今年連續兩個月內，分別於荃灣及旺角開設了兩間分店，於香港的實體店已累積至3間。

該公司指，旺角店座落於旺角亞皆老街67至69號地鋪，毗鄰港鐵旺角站D2出口，實行每周七天營業的安排，營業時間為星期一至六早上10時至晚上9時，星期日則為早上10時至下午6時，確保投資者可以隨時造訪、諮詢及參與交流活動等。

富途證券董事總經理謝志堅表示，此次新店的開業，是富途再次兌現對香港市場和投資者長期承諾的有力證明。通過擴展線下富途實體店網絡，不僅展示了富途一直致力於更好地服務本地投資者的決心，更體現了其對「客戶至上」理念的堅持。扎根香港12年，富途的業務和品牌影響力在本地持續擴展。富途將繼續延伸實體店網絡，於本港設立更多門店，促進更多面對面的投資交流機會，不斷提升客戶的投資體驗。

 

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