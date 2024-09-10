自2022年成立以來，Capture.HK在舊媒體數碼化行業取得顯著增長，至今已處理超過2000個訂單，平均訂單價值為3800元。在這些訂單中，有超過一半，即52%來自相簿數碼化服務。該公司已準備好在香港市場中佔據一席之地，並預計未來十年內該市場的價值可達到2.5億美元。

快圖美行政總裁孫道熙表示，對此次合作充滿期待。Capture.HK行政總裁 Michael 表示，他們亦很高興與香港的知名品牌快圖美合作。

現時快圖美會在15間指定的分店供購買Capture的最新產品，包括相簿/相片數碼化體驗裝，便可數碼化多達200張相片，數碼化後，可上傳到Google Photos，亦可以選購額外的USB容載。另提供The Frame電子相框套裝包含「The Frame」電子相框及相簿/相片數碼化體驗裝。

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