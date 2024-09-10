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旭輝上月合同銷售跌57%至19億人幣

旭輝（0884）公布，2024年8月錄得合同銷售約19.4億元人民幣（下同），按年跌56.5%﹔合同銷售面積約14.41萬平方米，按年跌近60%﹔合同銷售均價每平方米14,200元，按年增6.3%﹔公司股東權益應佔合同銷售金額約8.4億元，按年跌63.5%。

2024年首八個月錄得累計合同銷售241.1億元，按年跌52.8%及合同銷售面積約197.01萬平方米，按年跌45.6%﹔合同銷售均價約每平方米12,900元，按年跌14%﹔及公司股東權益應佔合同銷售金額約118.6億元，按年跌55.3%。

禹洲（1628）公布，2024年8月份的合約銷售金額為4.31億元，按年跌65.6%；銷售面積為2.886萬平方米，按年跌64.1%；平均銷售價格為每平方米14,948元，按年跌4.2%。

2024年首八個月，集團實現累計銷售金額為52.41億元，按年跌63.2%；累計銷售面積為34.15萬平方米，按年跌近60%；平均銷售價格為每平方米15,353元，按年跌7.9%。另外，截至2024年8月31日，集團累計的認購未簽約金額約為1700萬元。

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