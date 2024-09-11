道瓊斯工業平均指數收跌92點，跌幅0.23%，報40736點。標普500指數收漲24點，升幅0.45%，報5495點。納斯達克綜合指數收漲141點，或0.84%，報17025點。

高盛跌4.39%，報467.13美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累140點，而微軟升2.09%，報414.2元，貢獻道指55點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報220.11元，跌0.36%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報148.66元，跌0.03%，亞馬遜(美：AMZN)收市報179.55元，升2.36%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報504.79元，跌0%，英偉達(美：NVDA)收市報108.1元，升1.53%，微軟(美：MSFT)收市報414.2元，升2.09%，Tesla (美：TSLA)收市報226.17元，升4.57%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.54%，報507點。德國DAX指數收跌0.97%，報18265點；法國CAC 40指數跌0.24%，報7407點；英國富時100指數收跌0.79%，報8205點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.06%，報5603點。

美國2年期債息曾跌最多2.15%，是9月6日後最大跌幅，當日跌幅為4.03%。低見3.59厘，是2023年3月24日3.5531厘後最低。收市報3.5941厘，是2022年9月12日後收市新低，當日報3.5714厘。收報3.5941厘，跌2.04%。

美國10年期債息曾跌最多1.77%，是9月6日後最大跌幅，當日跌幅為2.22%。低見3.6348厘，是2023年6月2日3.597厘後最低。收市報3.6423厘，是2023年6月1日後收市新低，當日報3.595厘。收報3.6423厘，跌1.57%。連跌6日，累計跌0.2612厘，對上一次連跌6日是8月1日。

美2年期10年期債息差連續第3日正數，曾高見5.222基點，是9月9日7.405基點後最闊。收市報4.406基點，是9月6日後最闊，當日報5.767基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至136.612基點，是9月6日139.305基點後最闊。收市報133.679基點，是9月6日後最闊，當日報135.595基點。

金龍指數曾升最多0.69%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.15%。高見5638.86點，是8月30日5645.05點後最高。收市報5603.25點，是9月5日後收市新高，當日報5605.07點。連升2日，累計升41.49點，對上一次連升2日是8月30日。第1日陰燭。

道指曾跌最多1.01%，是9月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.12%。低見40417.48點，是9月6日40297.33點後最低。收市報40736.96點，是9月6日後收市新低，當日報40345.41點。第1日陰燭。

標指曾升最多0.49%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.4%。高見5497.91點，是9月6日5522.47點後最高。收市報5495.52點，是9月5日後收市新高，當日報5503.41點。連升2日，累計升87.1點，對上一次連升2日是8月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月14日。

納指曾升最多0.9%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見17036.07點，是9月6日17166.54點後最高。收市報17025.88點，是9月5日後收市新高，當日報17127.66點。連升2日，累計升335.05點，對上一次連升2日是8月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月5日。

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