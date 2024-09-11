美債息下降，美10年債息連跌6日，見15個月低，美2年期10年期債息差連續第3日為正數，道指跌，標指納指升。特朗普與賀錦麗將在美東時間周二晚上9點舉行總統大選辯論，股匯債交易員為市場再度動盪做好準備。美國利率期權市場交易員仍押注聯儲局年內至少進行一次超大規模減息，但可能不會在總統大選之前動手。摩根大通高管的業績預測拖累銀行股集體下跌。美國銀行CEO預計三季度投資銀行業務疲軟，交易業務收入溫和增長。英偉達CEO黃仁勳周三的發言備受關注，投資者急盼了解Blackwell晶片開發的最新進展。
道瓊斯工業平均指數收跌92點，跌幅0.23%，報40736點。標普500指數收漲24點，升幅0.45%，報5495點。納斯達克綜合指數收漲141點，或0.84%，報17025點。
高盛跌4.39%，報467.13美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累140點，而微軟升2.09%，報414.2元，貢獻道指55點。
科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報220.11元，跌0.36%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報148.66元，跌0.03%，亞馬遜(美：AMZN)收市報179.55元，升2.36%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報504.79元，跌0%，英偉達(美：NVDA)收市報108.1元，升1.53%，微軟(美：MSFT)收市報414.2元，升2.09%，Tesla (美：TSLA)收市報226.17元，升4.57%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.54%，報507點。德國DAX指數收跌0.97%，報18265點；法國CAC 40指數跌0.24%，報7407點；英國富時100指數收跌0.79%，報8205點。
納斯達克中國金龍指數收漲0.06%，報5603點。
美國2年期債息曾跌最多2.15%，是9月6日後最大跌幅，當日跌幅為4.03%。低見3.59厘，是2023年3月24日3.5531厘後最低。收市報3.5941厘，是2022年9月12日後收市新低，當日報3.5714厘。收報3.5941厘，跌2.04%。
美國10年期債息曾跌最多1.77%，是9月6日後最大跌幅，當日跌幅為2.22%。低見3.6348厘，是2023年6月2日3.597厘後最低。收市報3.6423厘，是2023年6月1日後收市新低，當日報3.595厘。收報3.6423厘，跌1.57%。連跌6日，累計跌0.2612厘，對上一次連跌6日是8月1日。
美2年期10年期債息差連續第3日正數，曾高見5.222基點，是9月9日7.405基點後最闊。收市報4.406基點，是9月6日後最闊，當日報5.767基點。
美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至136.612基點，是9月6日139.305基點後最闊。收市報133.679基點，是9月6日後最闊，當日報135.595基點。
金龍指數曾升最多0.69%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.15%。高見5638.86點，是8月30日5645.05點後最高。收市報5603.25點，是9月5日後收市新高，當日報5605.07點。連升2日，累計升41.49點，對上一次連升2日是8月30日。第1日陰燭。
道指曾跌最多1.01%，是9月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.12%。低見40417.48點，是9月6日40297.33點後最低。收市報40736.96點，是9月6日後收市新低，當日報40345.41點。第1日陰燭。
標指曾升最多0.49%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.4%。高見5497.91點，是9月6日5522.47點後最高。收市報5495.52點，是9月5日後收市新高，當日報5503.41點。連升2日，累計升87.1點，對上一次連升2日是8月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月14日。
納指曾升最多0.9%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見17036.07點，是9月6日17166.54點後最高。收市報17025.88點，是9月5日後收市新高，當日報17127.66點。連升2日，累計升335.05點，對上一次連升2日是8月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月5日。
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