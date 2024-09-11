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港股ADR跌120點 夜期低水162點 美期跌 亞股個別發展

美股個別發展，港股ADR跌120點或0.7%，報17114點，即月恒指夜期跌119點，報17072點，夜期低水162點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.15%，折合報366.22元；阿里巴巴（9988）升2.89%，折合報81.67元；美團（3690）跌0.72%，折合報118.12元；匯控（0005）跌1.57%，折合報67.13元；建行（0939）升1.17%，折合報5.37元。

道期現跌0.145%；標期現跌0.21%；納期現跌0.29%。日本東證指數現跌0.9%；韓國KOSPI指數現跌0.07%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.08%。

VIX指數隔晚跌1.9%或0.37點，報19.08點。

紐油現升0.65%或0.43美元，報66.18美元；布油現升0.53%或0.37美元，報69.56美元；金價現升0.05%或1.31美元，報2518.04美元；LME 銅期貨隔晚跌0.78%或71美元，報9026美元。比特幣現升0.07%或44.54美元，報57619.81美元；美國10年期債息現升0.1%或0.0037厘，報3.646厘。

今日焦點股份可留意：

藥明康德（2359）再出資10億元人民幣回購A股。

旭輝（0884）上月合同銷售跌57%至19億人幣。

中港照相（1123）旗下快圖美與CaptureTM合作推相片數碼化服務。

遠洋（3377）：逾75%的A組債務持有人已加入重組支持協議。

騰訊（0700）在澳門銀河推出微信刷掌支付，覆蓋逾60商鋪和服務點。

傳遞娛樂（1326）委任姜磊為首席執行官。

科軒動力（0476）近月股價低於0.1元，擬合股。

國泰（0293）：頭等及商務艙乘客可享免費機上Wi-Fi，料明年中延伸至整個機隊。

華為發布全球首款三折疊屏手機Mate XT，售價19,999元人幣起。

葉維義、謝清海，再增持惠理（0806）

 

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