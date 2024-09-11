Pinto表示，鑒於利率預期，當前895億美元的淨利息收入預期「不太合理」。他預測「實際數字還會更低」。

昨日，高盛行政總裁David Solomon亦表示，第三季交易收入料將下降10%。

在利率上升的背景下，華爾街四大行去年的淨利息收入飈升至紀錄高位。但Pinto表示，隨著市場預期聯儲局未來數月會減息，這些有利因素正在減弱。

摩通稱，由於成本高於預期，第二季度淨利息收入未達到分析師預期。Pinto表示，市場對2025年支出的預期也過於樂觀。Pinto又表示，第三季度投資銀行業務收費可能提高15%，而市場業務收入可能僅增長2%，均低於分析師的預期。

Pinto表示，債券資本市場「非常非常強勁的表現」正在推動投資銀行業務的收入增長。對於併購業務，他表示預計收入將「總體持平」。

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