moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開182點 續低於250天線 科指跌0.98% 農夫山泉創上市新低

恒指今早低開182點或1.06%，報17051點，大市成交金額21億元；國指今早低開70點或1.17%，報5956點。恒生科技指數開市報3416點，跌0.98%。上升股份比例為3.2%，下跌為6.69%，無升跌為90.09%。

藍籌3隻升，70隻下跌，9隻無升跌。紫金礦業（2899）升0.72%，報13.92元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌7.25%，報5.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，21隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報33.75元，升2.12%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報22.75元，跌2.57%。

恒指續低於250天線(17244.86點)。科指續低於20天線(3469.78點)。

藥明康德（2359）再出資10億元人民幣回購A股。開市報32.35元，升0.47%。

旭輝（0884）上月合同銷售跌57%至19億人幣。開市報0.204元，無升跌。

中港照相（1123）旗下快圖美與CaptureTM合作推相片數碼化服務。無成交，報0.108元。

遠洋（3377）：逾75%的A組債務持有人已加入重組支持協議。開市報0.199元，升4.19%。

騰訊（0700）在澳門銀河推出微信刷掌支付，覆蓋逾60商鋪和服務點。開市報366.6元，跌0.54%。

銀娛（0027）開市報28.4元，跌1.73%。

傳遞娛樂（1326）委任姜磊為首席執行官。無成交，報0.03元。

科軒動力（0476）近月股價低於0.1元，擬合股。無成交，報0.096元。

國泰（0293）：頭等及商務艙乘客可享免費機上Wi-Fi，料明年中延伸至整個機隊。開市報7.87元，無升跌。

華為發布全球首款三折疊屏手機Mate XT，售價19,999元人幣起。手機設備個別發展。

丘鈦（1478）無成交，報4.43元。

舜宇（2382）開市報45元，跌1.42%。

高偉電子（1415）無成交，報20.6元。

瑞聲（2018）開市報29.4元，無升跌。

小米（1810）開市報18.34元，跌1.71%。

葉維義、謝清海，再增持惠理（0806）。開市報1.25元，升0.81%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括滔搏（6110）開市報2.32元，跌12.78%；農夫山泉（9633）開市報24.9元，跌1.97%；健世科技－Ｂ（9877）開市報1.92元，跌7.25%。

創52周低，其中包括，叙福樓（1978）低見0.37元，開市報0.37元，跌1.33%；潤地（1109）低見18.82元，開市報18.82元，跌1.57%；石藥（1093）低見4.5元，開市報4.5元，跌1.32%；龍湖（0960）低見7.78元，開市報7.78元，跌1.02%；信義光能（0968）低見2.78元，開市報2.78元，跌1.07%；新奧（2688）低見45.3元，開市報45.3元，跌3%。

異動股

上升異動股，包括，萬里印刷（8385）開市報0.195元，升12.07%；高視醫療（2407）開市報10.66元，升9.45%；鼎石資本（0804）開市報0.249元，升9.21%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.097元，升7.78%；贛鋒鋰業（1772）開市報16.68元，升7.34%；天齊鋰業（9696）開市報19.88元，升7.11%；家鄉互動（3798）開市報1.22元，升7.02%；眾誠能源（2337）開市報2.58元，升6.61%；南南資源（1229）開市報0.154元，升6.21%；恒益控股（1894）開市報0.02元，升5.26%；德康農牧（2419）開市報49.9元，升4.5%。

下跌異動股，包括，滔搏（6110）創上市新低，見2.32元，開市報2.32元，跌12.78%；中國服飾控股（1146）開市報0.053元，跌11.67%；亞洲實業集團（1737）開市報0.115元，跌9.45%；海倫司（9869）見52周低1.52元，開市報1.52元，跌8.98%；新紐科技（9600）開市報0.355元，跌7.79%；中石油（0857）開市報5.5元，跌7.25%；健世科技－Ｂ（9877）創上市新低，見1.92元，開市報1.92元，跌7.25%；紫元元（8223）開市報2.12元，跌7.02%。

其他報道

惠譽料中國GDP明年放緩至4.5% 政策利率將下調

摩通總裁稱市場對其業績預測過於樂觀 曾挫逾7% 見4年最大跌幅

港股ADR跌120點 夜期低水162點 美期跌 亞股個別發展

道指跌92點 美10年債息見15個月低 美2年10年息差第3日正數

北水增持工行 減持南方恆生科技