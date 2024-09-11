恒指今早低開182點或1.06%，報17051點，大市成交金額21億元；國指今早低開70點或1.17%，報5956點。恒生科技指數開市報3416點，跌0.98%。上升股份比例為3.2%，下跌為6.69%，無升跌為90.09%。
藍籌3隻升，70隻下跌，9隻無升跌。紫金礦業（2899）升0.72%，報13.92元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌7.25%，報5.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，21隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報33.75元，升2.12%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報22.75元，跌2.57%。
恒指續低於250天線(17244.86點)。科指續低於20天線(3469.78點)。
藥明康德（2359）再出資10億元人民幣回購A股。開市報32.35元，升0.47%。
旭輝（0884）上月合同銷售跌57%至19億人幣。開市報0.204元，無升跌。
中港照相（1123）旗下快圖美與CaptureTM合作推相片數碼化服務。無成交，報0.108元。
遠洋（3377）：逾75%的A組債務持有人已加入重組支持協議。開市報0.199元，升4.19%。
騰訊（0700）在澳門銀河推出微信刷掌支付，覆蓋逾60商鋪和服務點。開市報366.6元，跌0.54%。
銀娛（0027）開市報28.4元，跌1.73%。
傳遞娛樂（1326）委任姜磊為首席執行官。無成交，報0.03元。
科軒動力（0476）近月股價低於0.1元，擬合股。無成交，報0.096元。
國泰（0293）：頭等及商務艙乘客可享免費機上Wi-Fi，料明年中延伸至整個機隊。開市報7.87元，無升跌。
華為發布全球首款三折疊屏手機Mate XT，售價19,999元人幣起。手機設備個別發展。
丘鈦（1478）無成交，報4.43元。
舜宇（2382）開市報45元，跌1.42%。
高偉電子（1415）無成交，報20.6元。
瑞聲（2018）開市報29.4元，無升跌。
小米（1810）開市報18.34元，跌1.71%。
葉維義、謝清海，再增持惠理（0806）。開市報1.25元，升0.81%。
3隻股份創上市新低，包括滔搏（6110）開市報2.32元，跌12.78%；農夫山泉（9633）開市報24.9元，跌1.97%；健世科技－Ｂ（9877）開市報1.92元，跌7.25%。
創52周低，其中包括，叙福樓（1978）低見0.37元，開市報0.37元，跌1.33%；潤地（1109）低見18.82元，開市報18.82元，跌1.57%；石藥（1093）低見4.5元，開市報4.5元，跌1.32%；龍湖（0960）低見7.78元，開市報7.78元，跌1.02%；信義光能（0968）低見2.78元，開市報2.78元，跌1.07%；新奧（2688）低見45.3元，開市報45.3元，跌3%。
異動股
上升異動股，包括，萬里印刷（8385）開市報0.195元，升12.07%；高視醫療（2407）開市報10.66元，升9.45%；鼎石資本（0804）開市報0.249元，升9.21%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.097元，升7.78%；贛鋒鋰業（1772）開市報16.68元，升7.34%；天齊鋰業（9696）開市報19.88元，升7.11%；家鄉互動（3798）開市報1.22元，升7.02%；眾誠能源（2337）開市報2.58元，升6.61%；南南資源（1229）開市報0.154元，升6.21%；恒益控股（1894）開市報0.02元，升5.26%；德康農牧（2419）開市報49.9元，升4.5%。
下跌異動股，包括，滔搏（6110）創上市新低，見2.32元，開市報2.32元，跌12.78%；中國服飾控股（1146）開市報0.053元，跌11.67%；亞洲實業集團（1737）開市報0.115元，跌9.45%；海倫司（9869）見52周低1.52元，開市報1.52元，跌8.98%；新紐科技（9600）開市報0.355元，跌7.79%；中石油（0857）開市報5.5元，跌7.25%；健世科技－Ｂ（9877）創上市新低，見1.92元，開市報1.92元，跌7.25%；紫元元（8223）開市報2.12元，跌7.02%。
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