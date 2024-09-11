恒指今早低開182點或1.06%，報17051點，大市成交金額21億元；國指今早低開70點或1.17%，報5956點。恒生科技指數開市報3416點，跌0.98%。上升股份比例為3.2%，下跌為6.69%，無升跌為90.09%。