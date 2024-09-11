她還表示，即使銀行加息，金融狀況仍將保持寬鬆。中川也表示，央行需要關注物價上行風險，且實際利率處於非常低的水平。

大多數經濟學家預計，日本央行在9月20日的下次會議結束時將按兵不動，許多人預計，央行將等到12月或1月才會採取下一步行動。

每美元兌日圓曾貶值最多0.65%，貶值至141.51日圓，是1月2日140.82日圓後最弱。現報141.73日圓，跌0.5%。連續貶值2日，累計貶值1.45日圓，對上一次連續貶值2日是9月4日。

每百日圓兌港元曾升值最多0.64%，升值至5.5086，是1月3日5.5088後最強。現報5.5016，升0.51%。連續2日升值，累計0.0557元，對上一次連續2日是9月4日。

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